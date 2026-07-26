    • 26 de julio de 2026 - 18:09

    El emotivo mensaje que dejó la familia de Lionel Scaloni en la puerta de su casa

    Después de varios días recibiendo el cariño de los vecinos, el entrenador de la Selección Argentina abandonó su pueblo natal y su familia sorprendió con un cartel de agradecimiento.

    Lionel Scaloni.

    Lionel Scaloni.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Luego de una semana cargada de emociones, saludos y muestras de afecto tras el Mundial 2026, Lionel Scaloni dejó Pujato, su pueblo natal en Santa Fe. Antes de partir, su familia tuvo un gesto que conmovió a los vecinos y fanáticos que seguían acercándose a la casa de sus padres para intentar verlo.

    Leé además

    Lionel Scaloni recibió al pequeño hincha en la puerta de su casa en Pujato y aceptó firmar el particular acuerdo hasta el Mundial 2030.

    Lionel Scaloni firmó el contrato más tierno hasta 2030 y un nene desafió al Chiqui Tapia
    afa publico un emotivo spot donde comenzo con el operativo de retener a lionel scaloni en la seleccion

    AFA publicó un emotivo spot donde comenzó con el operativo de retener a Lionel Scaloni en la Selección

    En la puerta de la vivienda apareció un cartel escrito a mano con un mensaje de agradecimiento y despedida. En él, la familia explicó que el entrenador ya había emprendido viaje y agradeció el cariño recibido durante los últimos días.

    Cartel pegado en la casa de Lionel Scaloni.

    Cartel pegado en la casa de Lionel Scaloni.

    El texto decía: "Leo ya se fue anoche. Gracias por tanto cariño, saludos. Familia Scaloni". El mensaje rápidamente fue fotografiado por quienes pasaban por el lugar y se viralizó en las redes sociales.

    Desde su llegada a Pujato tras la final del Mundial, Scaloni recibió a decenas de vecinos y fanáticos que hicieron fila para saludarlo, sacarse una foto, pedirle un autógrafo o entregarle distintos regalos. El entrenador respondió con paciencia y dedicó varios momentos a compartir con quienes se acercaron a expresarle su reconocimiento.

    Con su partida, el movimiento alrededor de la casa familiar llegó a su fin, aunque el afecto de los habitantes de Pujato volvió a quedar reflejado en una despedida tan sencilla como emotiva. El cartel colocado por su familia fue la forma elegida para agradecer el acompañamiento y evitar que los visitantes siguieran esperando la presencia del técnico de la Selección Argentina.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Lautaro Martínez se abraza con Lionel Messi.

    Polémica por un "like" de Lautaro Martínez a una publicación que cuestionó a Lionel Scaloni

    hablo scaloni sobre lo que paso en el vestuario de argentina antes de la final

    Habló Scaloni sobre lo que pasó en el vestuario de Argentina antes de la final

    Lionel Scaloni se emocionó al llegar a su pueblo en Santa Fe.

    Scaloni lloró al llegar a su casa de Pujato mientras los vecinos gritaban "Leo no se va"

    Lionel Scaloni, ¿continuará en la Selección argentina?

    Scaloni: "Ojalá que el día de mañana, el que tenga que venir a la Selección dé el máximo"