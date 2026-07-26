El emotivo mensaje que dejó la familia de Lionel Scaloni en la puerta de su casa

Después de varios días recibiendo el cariño de los vecinos, el entrenador de la Selección Argentina abandonó su pueblo natal y su familia sorprendió con un cartel de agradecimiento.

Luego de una semana cargada de emociones, saludos y muestras de afecto tras el Mundial 2026, Lionel Scaloni dejó Pujato, su pueblo natal en Santa Fe. Antes de partir, su familia tuvo un gesto que conmovió a los vecinos y fanáticos que seguían acercándose a la casa de sus padres para intentar verlo.

En la puerta de la vivienda apareció un cartel escrito a mano con un mensaje de agradecimiento y despedida. En él, la familia explicó que el entrenador ya había emprendido viaje y agradeció el cariño recibido durante los últimos días.

Cartel pegado en la casa de Lionel Scaloni. El texto decía: "Leo ya se fue anoche. Gracias por tanto cariño, saludos. Familia Scaloni". El mensaje rápidamente fue fotografiado por quienes pasaban por el lugar y se viralizó en las redes sociales.

Desde su llegada a Pujato tras la final del Mundial, Scaloni recibió a decenas de vecinos y fanáticos que hicieron fila para saludarlo, sacarse una foto, pedirle un autógrafo o entregarle distintos regalos. El entrenador respondió con paciencia y dedicó varios momentos a compartir con quienes se acercaron a expresarle su reconocimiento.