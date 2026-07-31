Un joven emprendedor revoluciona Barreal con domos sustentables

El proyecto, que ya se encuentra en su segunda etapa de montaje estructural y soldaduras, busca redefinir la experiencia de los visitantes que llegan al oeste sanjuanino. Lejos del modelo hotelero tradicional, la propuesta introduce domos geodésicos pensados para integrarse de manera armónica con el paisaje cordillerano.

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«Cuando llegué a Calingasta, Barreal, inmediatamente me enamoré», expresó Ramiro Jersak, el joven detrás de esta iniciativa, durante su paso por un ciclo de entrevistas regional.

Su llegada a la provincia data de años recientes, cuando un viaje de turismo rutero lo llevó a explorar los atractivos sanjuaninos —desde los diques hasta los principales valles—, descubriendo un potencial inexplorado que lo motivó a invertir.

Lejos de considerarse un empresario tradicional, Jersak se define a sí mismo como un emprendedor dispuesto a arriesgar en regiones con alta proyección de crecimiento.

Crecimiento regional: Este tipo de propuestas diversifica la oferta de alojamiento, un reclamo constante del sector para potenciar los fines de semana largos y el flujo de visitantes nacionales e internacionales.

Encadenamiento productivo: El auge de iniciativas de este tipo dinamiza la economía local, generando sinergia con otros rubros de la región como la gastronomía, la artesanía y los servicios de aventura.

Con proyectos vanguardistas que combinan naturaleza, confort y sustentabilidad, Barreal se afianza como uno destinos turísticos más atractivos e innovadores del oeste argentino, marcando el pulso del turismo que viene en la provincia de San Juan.