San Martín visita a Racing de Córdoba en un partido clave para volver al triunfo y tomar aire

San Martín de San Juan afrontará este domingo un partido importante en su recorrido por la Primera Nacional. El Verdinegro visitará a Racing de Córdoba desde las 17 , en el estadio Miguel Sancho de Nueva Italia, por la fecha 25 y en el marco del cruce interzonal , con la necesidad de cortar una racha de tres encuentros sin victorias y sumar puntos en una tabla que lo encuentra cerca de los últimos lugares de la Zona B.

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El equipo dirigido por Alejandro Schiapparelli llega al encuentro con 28 puntos en 22 partidos y, tras los resultados que se fueron registrando en la jornada, aparece en el 15° puesto entre los 18 equipos de su zona . Por debajo están Chacarita, con 26; Patronato, con 24; y Güemes, con 19. Los dos últimos de cada grupo perderán la categoría al finalizar la temporada.

La posición obliga a mirar hacia abajo, aunque el panorama sigue abierto. San Martín tiene cuatro de ventaja sobre Patronato, que con 24 está 17° y actualmente ocupa uno de los dos puestos de descenso directo . Atlético Güemes cierra la tabla con 20 unidades, mientras que Chacarita, con 26, se encuentra apenas dos puntos por debajo del Verdinegro. Además cuenta con menos partidos disputados que varios de sus rivales directos. Al mismo tiempo, está a solamente cuatro unidades de Deportivo Maipú , que con 32 ocupa el octavo lugar, el último que entrega un boleto al Reducido.

El conjunto sanjuanino no consigue sumar de a tres desde hace más de un mes. Su última victoria fue el 12 de julio , cuando derrotó 2-0 a Güemes en Santiago del Estero, con un doblete de Nazareno Fúnez.

PRIMERA NACIONAL Este domingo desde las 17:00hs visitamos a Racing en la provincia de Córdoba. #VamosVerdinegro ⚫ pic.twitter.com/WkoGiiYwu9

Desde entonces, el Verdinegro disputó tres encuentros y no volvió a ganar. Primero cayó 2-1 frente a Agropecuario , el 26 de julio; luego igualó 1-1 ante Atlético de Rafaela en San Juan y, en su presentación más reciente, empató nuevamente 1-1 frente a San Martín de Tucumán en La Ciudadela .

Precisamente en Tucumán, el equipo sanjuanino comenzó perdiendo por un penal convertido por Gabriel Carabajal, pero consiguió reaccionar rápidamente y alcanzó la igualdad mediante Franco Coronel. Ese punto evitó una nueva derrota, aunque no alcanzó para modificar demasiado su situación en la tabla.

El desafío de hoy será volver a ganar para empezar a despegarse de la zona baja. La particularidad de una tabla muy comprimida hace que una victoria también pueda permitirle recortar rápidamente la distancia con los equipos que pelean por ingresar al Reducido.

Un Racing fuerte en Nueva Italia

La misión no será sencilla. Racing de Córdoba llega con 30 puntos en 24 partidos y ocupa el décimo lugar de la Zona A. El equipo de Gustavo Coleoni viene de vencer 1-0 a San Miguel, con gol de Luciano Viano, y todavía mantiene expectativas de ingresar al Reducido.

Además, el conjunto cordobés convirtió al Miguel Sancho en su principal fortaleza. Acumula cuatro triunfos consecutivos como local y este domingo buscará alcanzar el quinto. Su última derrota en Nueva Italia fue el 15 de mayo, cuando perdió 2-1 frente a Central Norte de Salta.

Los dos equipos ya se enfrentaron durante esta temporada. Fue el 27 de marzo en el Hilario Sánchez, donde San Martín y Racing igualaron 0-0.

Para este nuevo cruce, Schiapparelli evalúa mantener la base que jugó en Tucumán. El probable equipo sería con Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Manuel Cocca y Hernán Zuliani; Federico Murillo, Leonardo Monje, Sebastián González y Sebastián Jaurena; Nazareno Fúnez y Franco Coronel.

El árbitro será Federico Benítez, acompañado por Javier Mihura y Daniel Zamora. El encuentro comenzará a las 17 en el estadio Miguel Sancho y podrá verse a través de LPF Play.

Para San Martín será una nueva oportunidad de cambiar el rumbo. Con tres partidos sin ganar y ubicado entre los últimos cuatro de su grupo, sumar en Córdoba aparece como una necesidad para recuperar terreno y evitar que la pelea por la permanencia empiece a acercarse todavía más.