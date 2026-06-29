    • 29 de junio de 2026 - 09:38

    Agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, lunes 29 de junio, con horarios y TV

    El cronograma completo de los partidos de la jornada: estadios donde se disputarán los encuentros, árbitros y las opciones para ver en vivo

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tres partidazos se juegan este lunes en el Mundial de fútbol 2026. Además del condimento de que, a partir de esa fase, el que pierde se va a casa. Brasil arrancó con todo y Japón busca dar la sorpresa. Luego, Paraguay tiene una bien difícil ante Alemania. Y finalmente, Países Bajos ante Marruecos le da un toque especial al cierre de jornada.

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    Después de un domingo que tuvo un solo encuentro y terminó con el triunfo y clasificación de Canadá, este lunes los fanáticos futboleros estarán de parabienes, con una agenda intensa de encuentros.

    Los partidos de hoy: agenda, horarios y sedes

    Brasil vs Japón

    La Canarinha, líder del Grupo C con siete puntos y Vinícius Júnior como figura del torneo, enfrenta a un elenco asiático invicto que busca por primera vez en su historia llegar al quinto partido de una Copa del Mundo

    Hora: 14:00

    Partido 76: 1º Grupo C vs. 2º Grupo F

    Sede: Houston

    Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)

    TV: Telefe, DSports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y Amazon Prime Video

    Alemania vs Paraguay

    Es el encuentro destacado de la jornada, el equipo de Gustavo Alfaro va por el batacazo ante los múltiples campeones del mundo. Los guaranies necesitan cambiar la cara tras finalizar terceros en su grupo, pero bajo una crítica feroz por los primeros tres partidos.

    Hora: 17.30

    Partido 74: 1º Grupo E vs. 3º Grupo D

    Sede: Boston

    Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)

    TV: TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video

    Países Bajos vs Marruecos

    22:00

    Partido 75 :1º Grupo F vs. 2º Grupo C

    Sede: Monterrey

    Árbitro. Wilton Sampaio (Brasil)

    TV: DSports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video

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