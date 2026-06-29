Agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, lunes 29 de junio, con horarios y TV

Tres partidazos se juegan este lunes en el Mundial de fútbol 2026. Además del condimento de que, a partir de esa fase, el que pierde se va a casa. Brasil arrancó con todo y Japón busca dar la sorpresa. Luego, Paraguay tiene una bien difícil ante Alemania. Y finalmente, Países Bajos ante Marruecos le da un toque especial al cierre de jornada.
Después de un domingo que tuvo un solo encuentro y terminó con el triunfo y clasificación de Canadá, este lunes los fanáticos futboleros estarán de parabienes, con una agenda intensa de encuentros.
Los partidos de hoy: agenda, horarios y sedes
Brasil vs Japón
La Canarinha, líder del Grupo C con siete puntos y Vinícius Júnior como figura del torneo, enfrenta a un elenco asiático invicto que busca por primera vez en su historia llegar al quinto partido de una Copa del Mundo
Partido 76: 1º Grupo C vs. 2º Grupo F
Sede: Houston
Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
TV: Telefe, DSports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+ y Amazon Prime Video
Alemania vs Paraguay
Es el encuentro destacado de la jornada, el equipo de Gustavo Alfaro va por el batacazo ante los múltiples campeones del mundo. Los guaranies necesitan cambiar la cara tras finalizar terceros en su grupo, pero bajo una crítica feroz por los primeros tres partidos.
Hora: 17.30
Partido 74: 1º Grupo E vs. 3º Grupo D
Sede: Boston
Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos)
TV: TyC Sports, DSports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video
Países Bajos vs Marruecos
22:00
Partido 75 :1º Grupo F vs. 2º Grupo C
Sede: Monterrey
Árbitro. Wilton Sampaio (Brasil)
TV: DSports, DGO, Paramount+ y Amazon Prime Video