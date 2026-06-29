Agenda del Mundial 2026: qué partidos se juegan hoy, lunes 29 de junio, con horarios y TV

El cronograma completo de los partidos de la jornada: estadios donde se disputarán los encuentros, árbitros y las opciones para ver en vivo

Tres partidazos se juegan este lunes en el Mundial de fútbol 2026. Además del condimento de que, a partir de esa fase, el que pierde se va a casa. Brasil arrancó con todo y Japón busca dar la sorpresa. Luego, Paraguay tiene una bien difícil ante Alemania. Y finalmente, Países Bajos ante Marruecos le da un toque especial al cierre de jornada.

Después de un domingo que tuvo un solo encuentro y terminó con el triunfo y clasificación de Canadá, este lunes los fanáticos futboleros estarán de parabienes, con una agenda intensa de encuentros.

Los partidos de hoy: agenda, horarios y sedes Brasil vs Japón La Canarinha, líder del Grupo C con siete puntos y Vinícius Júnior como figura del torneo, enfrenta a un elenco asiático invicto que busca por primera vez en su historia llegar al quinto partido de una Copa del Mundo

Hora: 14:00

Partido 76: 1º Grupo C vs. 2º Grupo F