    • 2 de julio de 2026 - 08:04

    Agenda del Mundial 2026: los tres partidos que animan la jornada de este jueves

    España-Austria, Portugal-Croacia y Suiza-Argelia son los encuentros que definen otros tres equipos que pasan a octavos.

    Estadio Toronto.

    Estadio Toronto.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Mundial 2026 continúa este jueves con una nueva jornada de eliminación directa que definirá a otros tres clasificados a los octavos de final. España y Portugal, dos de los candidatos al título, buscarán cumplir con el favoritismo, mientras que Suiza y Argelia cerrarán la actividad del día.

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    Los encuentros programados para este jueves son:

    • 16 hs - España vs. Austria, en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
    • 20 hs - Portugal vs. Croacia, en el BMO Field de Toronto.
    • 00 hs - Suiza vs. Argelia, en el BC Place de Vancouver.

    España llega como uno de los equipos que mejor rendimiento mostró durante la fase de grupos y buscará ratificar ese nivel frente a la Selección de Austria que intentará dar el golpe. Si consigue avanzar, la Roja seguirá firme en su objetivo de volver a pelear por el título mundial.

    El otro gran atractivo de la jornada será el choque entre Portugal y Croacia, un partido con condimentos especiales por la presencia de Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos referentes históricos que podrían protagonizar uno de sus últimos grandes duelos en una Copa del Mundo. El ganador de esa llave se enfrentará en los octavos de final con el vencedor del cruce entre España y Austria.

    La actividad se completará con el duelo entre Suiza y Argelia, que también buscarán un lugar entre los 16 mejores del torneo en un enfrentamiento que promete ser parejo.

    La jornada llega luego de las clasificaciones de Inglaterra, Bélgica y Estados Unidos, selecciones que ya aseguraron su presencia en los octavos de final tras superar sus respectivas llaves de 16avos.

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