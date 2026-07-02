El desgarrador momento que vivió el DT de RD del Congo al enterarse que su padre había muerto

Sébastien Desabre acababa de quedar eliminado frente a Inglaterra cuando el jefe de prensa de la selección interrumpió la rueda para comunicarle la trágica noticia.

Sébastien Desabre dirigió a Congo en su segunda participación en un Mundial, la primera desde Alemania 1974 (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Lo que debía ser el análisis de la eliminación de República Democrática del Congo del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una escena de profundo dolor. El entrenador Sébastien Desabre recibió la noticia del fallecimiento de su padre mientras brindaba la conferencia de prensa posterior a la derrota 2-1 frente a Inglaterra.

El técnico francés respondía las preguntas de los periodistas cuando el jefe de prensa de la delegación interrumpió la rueda para hacer un anuncio inesperado. Con evidente solemnidad, informó que el padre de Desabre había fallecido y expresó sus condolencias en nombre de toda la selección.

En medio de la conferencia de prensa, el equipo de comunicación de Congo anunció el fallecimiento del padre Sebastien Desabre, DT de la selección.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/T6v7d7WbbM — DSPORTS (@DSports) July 2, 2026 La reacción del entrenador fue de absoluta sorpresa. Permaneció unos segundos en silencio, agradeció con un breve "merci" y abandonó inmediatamente la sala de conferencias, sin poder continuar con la atención a los medios. El momento quedó registrado por las cámaras y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde miles de usuarios enviaron mensajes de apoyo al entrenador y a su familia.