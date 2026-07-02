El desgarrador momento que vivió el DT de RD del Congo al enterarse que su padre había muerto

Lo que debía ser el análisis de la eliminación de República Democrática del Congo del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una escena de profundo dolor. El entrenador Sébastien Desabre recibió la noticia del fallecimiento de su padre mientras brindaba la conferencia de prensa posterior a la derrota 2-1 frente a Inglaterra.
El técnico francés respondía las preguntas de los periodistas cuando el jefe de prensa de la delegación interrumpió la rueda para hacer un anuncio inesperado. Con evidente solemnidad, informó que el padre de Desabre había fallecido y expresó sus condolencias en nombre de toda la selección.
La reacción del entrenador fue de absoluta sorpresa. Permaneció unos segundos en silencio, agradeció con un breve "merci" y abandonó inmediatamente la sala de conferencias, sin poder continuar con la atención a los medios. El momento quedó registrado por las cámaras y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde miles de usuarios enviaron mensajes de apoyo al entrenador y a su familia.
La noticia llegó apenas minutos después de la eliminación de RD Congo, que había protagonizado una destacada actuación frente a Inglaterra. El conjunto africano estuvo en ventaja durante buena parte del partido, pero terminó cayendo 2-1 por un doblete de Harry Kane, resultado que puso fin a una campaña histórica para los "Leopardos", que habían regresado a una Copa del Mundo tras más de cinco décadas.