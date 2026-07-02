Enrique Giménez Castro va por la reelección en Adepu

A pocos días de las elecciones en Adepu , el actual presidente, Enrique Giménez Castro , presentó oficialmente la lista con la que buscará renovar su mandato al frente de la institución. Lo hizo durante un encuentro con socios y colaboradores, donde repasó las principales obras ejecutadas en los últimos dos años, defendió el modelo de gestión y aseguró que el objetivo es continuar con el crecimiento del predio.

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Los comicios se realizarán el próximo sábado 4 de julio y la fórmula oficialista estará integrada por Giménez Castro como presidente y Víctor Carrión como vicepresidente.

Durante su discurso, Giménez Castro sostuvo que la gestión atravesó momentos "muy lindos" y otros que permitieron fortalecer al grupo de trabajo. "Hoy llegamos a ser una gran familia. Adepu es familia", expresó frente a los asistentes.

El dirigente hizo un repaso de las mejoras incorporadas al complejo deportivo y recordó cómo funcionaba la institución al inicio de su gestión. Entre las obras mencionó la construcción del Centro de Salud, la Secretaría, el Centro de Coordinación, la incorporación de bancos de suplentes, un sistema integral de videovigilancia, conexión Wi-Fi en todo el predio, una nueva garita de ingreso y mejoras en la circulación interna y el arbolado.

Según explicó, esas inversiones fueron posibles gracias al aporte de los propios asociados. "Cada vez que pagaban su cuota o el estacionamiento nos estaban diciendo: hagan algo con esa plata. Bueno, ahí están los resultados" , afirmó.

Enrique Giménez Castro.

Además, adelantó que uno de los principales proyectos para un eventual segundo mandato será finalizar los nuevos camarines, una obra que aseguró ya se encuentra planificada.

Por su parte, Víctor Carrión, quien actualmente se desempeña como intendente del predio y acompañará a Giménez Castro como candidato a vicepresidente, destacó el trabajo cotidiano que demanda la administración de Adepu y ponderó el crecimiento que tuvo en los últimos años. "Todos tenemos ideas, las debatimos en comisión directiva y hacemos todo lo que está a nuestro alcance", expresó.

Otro de los ejes de la presentación fue el desarrollo del fútbol femenino, un área que la lista oficialista pretende seguir fortaleciendo.

Alejandra Capraro aseguró que uno de los objetivos será incrementar la participación de las mujeres dentro de la institución y trabajar para consolidar la competencia. "La idea es lograr mayor participación y fortalecer tanto el femenino como el masculino", sostuvo.

En la misma línea se expresó Dalma Ge, quien destacó el crecimiento que experimentó la disciplina durante el último año y convocó a que más equipos se sumen a los torneos. "El compromiso es seguir haciendo crecer el fútbol femenino. La idea es aprender de la experiencia que ya tienen los varones y seguir construyendo nuestro espacio", señaló.

Las elecciones se desarrollarán el próximo sábado 4 de julio, cuando los socios definirán quién conducirá la institución durante los próximos dos años. Con la presentación de su lista, Giménez Castro inició formalmente la campaña con un mensaje centrado en la continuidad de las obras, la administración de los recursos y el fortalecimiento de la participación de los asociados.