Estados Unidos derrotó a Bosnia, avanzó a octavos y ahora enfrentará a Bélgica

Hizo valer su localía y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina.

Estados Unidos dio un nuevo paso en el Mundial 2026 al vencer por 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina en los 16avos de final y meterse entre los 16 mejores del certamen. El conjunto anfitrión mostró autoridad, resistió con diez futbolistas durante gran parte del complemento y ahora se medirá con Bélgica por un lugar en los cuartos de final.

El equipo de Mauricio Pochettino dominó buena parte del encuentro y encontró la ventaja justo antes del descanso. A los 45 minutos, Folarin Balogun aprovechó una desatención defensiva para definir con precisión y poner el 1-0.

En el segundo tiempo, el delantero pasó de héroe a protagonista de la polémica. A los 64 minutos fue expulsado tras una fuerte infracción revisada por el VAR, por lo que Estados Unidos debió afrontar el tramo final del partido con un jugador menos.

Pese a la inferioridad numérica, el conjunto estadounidense no perdió el control del juego. Bosnia intentó adelantar sus líneas, pero generó pocas situaciones claras y no logró vulnerar la defensa local.

La sentencia llegó a los 83 minutos con un exquisito tiro libre de Malik Tillman, que colocó la pelota junto a un palo para establecer el definitivo 2-0 y desatar el festejo de los hinchas presentes en el estadio.