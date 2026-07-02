    • 2 de julio de 2026 - 07:39

    Estados Unidos derrotó a Bosnia, avanzó a octavos y ahora enfrentará a Bélgica

    Hizo valer su localía y se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar por 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina.

    El anfitrión ya conoce a su rival. Reuters/David Gonzales.

    El anfitrión ya conoce a su rival. Reuters/David Gonzales.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Estados Unidos dio un nuevo paso en el Mundial 2026 al vencer por 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina en los 16avos de final y meterse entre los 16 mejores del certamen. El conjunto anfitrión mostró autoridad, resistió con diez futbolistas durante gran parte del complemento y ahora se medirá con Bélgica por un lugar en los cuartos de final.

    Leé además

    Mundial 2026.

    Tras las clasificaciones de Inglaterra, Estados Unidos y Bélgica, así están los octavos de final
    Javier Milei.-

    Milei suspendió su viaje a Estados Unidos, ¿va a Tucumán a celebrar el Día de la Independencia argentina?

    El equipo de Mauricio Pochettino dominó buena parte del encuentro y encontró la ventaja justo antes del descanso. A los 45 minutos, Folarin Balogun aprovechó una desatención defensiva para definir con precisión y poner el 1-0.

    En el segundo tiempo, el delantero pasó de héroe a protagonista de la polémica. A los 64 minutos fue expulsado tras una fuerte infracción revisada por el VAR, por lo que Estados Unidos debió afrontar el tramo final del partido con un jugador menos.

    Pese a la inferioridad numérica, el conjunto estadounidense no perdió el control del juego. Bosnia intentó adelantar sus líneas, pero generó pocas situaciones claras y no logró vulnerar la defensa local.

    La sentencia llegó a los 83 minutos con un exquisito tiro libre de Malik Tillman, que colocó la pelota junto a un palo para establecer el definitivo 2-0 y desatar el festejo de los hinchas presentes en el estadio.

    Con este triunfo, Estados Unidos cortó una larga racha sin victorias en fases eliminatorias mundialistas y ahora buscará seguir haciendo historia cuando enfrente a Bélgica en los octavos de final. La única baja confirmada será Balogun, quien deberá cumplir una fecha de suspensión tras la tarjeta roja recibida frente a Bosnia.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Chris Johnson, exestrella de la NFL, padece ELA

    Chris Johnson, exestrella de la NFL, padece ELA

    Dormir con las mascotas tiene beneficios, pero también riesgos.

    ¿Dormir con las mascotas sí o no? Qué dicen los expertos en higiene del sueño sobre esta costumbre

    Turquía.

    Turquía le sacó el invicto a Estados Unidos en un partidazo agónico

    Daniel Ramón Pino podría recibir hasta seis años de cárcel.

    Fue asesor político en Pocito, lo condenaron en Estados Unidos por violento y ahora enfrenta un juicio por pornografía infantil