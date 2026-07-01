    • 1 de julio de 2026 - 18:09

    Milei suspendió su viaje a Estados Unidos, ¿va a Tucumán a celebrar el Día de la Independencia argentina?

    El presidente realizó un cambio en su itinerario y suspendió el viaje a Estados Unidos donde iba a participar de actos por la independencia de aquel país.

    Javier Milei.-
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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    Por el momento, lo único que queda en pie en su calendario es el viaje a Tucumán para celebrar el Día de la Independencia.

    La agenda de Javier Milei

    Los planes iniciales preveían una estadía del mandatario en Nueva York desde este jueves hasta el 7 de julio. El objetivo principal pasaba por participar en las actividades conmemorativas del Día de la Independencia norteamericana y mantener rondas de negocios con importantes empresarios. Sin embargo, imprevistos organizativos y de agenda terminaron por desactivar la comitiva oficial.

    El principal detonante de la suspensión, de acuerdo a lo que trascendió, fue el cambio de fecha del tradicional evento anual en Sun Valley Camp, un exclusivo encuentro que reúne a multimillonarios y líderes del sector tecnológico y financiero internacional, donde el economista buscaba traccionar inversiones.

    A ese hecho, se añadió la falta de una confirmación oficial para Milei de un encuentro bilateral con el mandatario estadounidense Donald Trump. Sin esa reunión clave ni la cumbre de negocios, la presencia del líder libertario en las celebraciones del 4 de julio quedaba reducida a una participación meramente protocolar.

    Por ende, el jefe de Estado centrará su actividad en los preparativos para de julio en la provincia del norte. El 9 de julio, regresará a la Ciudad de Buenos Aires para participar del Tedeum oficial en la Catedral Metropolitana.

    A su vez, tal como le consta a Agencia Noticias Argentinas, tiene en mente asistir a la asunción de la mandataria electa de Perú Keiko Fujimori, el 28 de julo, y del líder del Poder Ejecutivo de Colombia Abelardo de la Espriella, el próximo 7 de agosto.

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