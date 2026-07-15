    • 15 de julio de 2026 - 11:08

    Una psicóloga de 30 años accedió a la eutanasia y dejó un emotivo mensaje de despedida

    Catalina Giraldo murió tras obtener la autorización para acceder a la eutanasia luego de una prolongada batalla judicial. Su caso reavivó el debate sobre el derecho a morir dignamente en personas con trastornos psiquiátricos.

    La historia de Catalina Giraldo conmocionó a Colombia.

    La historia de Catalina Giraldo conmocionó a Colombia.

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    La historia de Catalina Giraldo conmocionó a Colombia y volvió a instalar el debate sobre la muerte digna. La psicóloga de 30 años falleció el 9 de julio luego de acceder a la eutanasia, tras una extensa disputa judicial en la que reclamó el derecho a decidir sobre el final de su vida debido a graves padecimientos de salud mental.

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    Durante más de una década convivió con un trastorno depresivo mayor severo y persistente, trastorno límite de la personalidad y trastorno de ansiedad. En ese tiempo atravesó decenas de tratamientos, incluidos distintos esquemas farmacológicos, terapias electroconvulsivas, tratamientos con ketamina y varias internaciones, sin lograr una mejoría sostenida.

    Inicialmente, Giraldo buscó acceder a la asistencia médica para morir, una práctica despenalizada en Colombia desde 2022 pero que todavía carece de una reglamentación que permita su aplicación. Ante esa imposibilidad, finalmente solicitó la eutanasia, procedimiento que sí cuenta con un marco legal en el país. La Justicia autorizó el pedido en septiembre de 2025.

    El mensaje que dejó antes de morir

    Horas antes del procedimiento, Catalina concedió una entrevista al canal colombiano Caracol TV, en la que aseguró sentirse en paz con la decisión tomada.

    "Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad", expresó, al explicar que saber que su sufrimiento tendría un final le brindaba alivio. "Me siento muy tranquila. Hace muchos años no sentía esta tranquilidad", expresó, al explicar que saber que su sufrimiento tendría un final le brindaba alivio.

    También manifestó su deseo de que su caso sirviera para ampliar el debate sobre el acceso a una muerte digna para personas que atraviesan padecimientos psiquiátricos graves, ya que la Corte Constitucional de Colombia continúa analizando si pacientes en situaciones similares podrán acceder, en el futuro, a la asistencia médica para morir cuando exista una reglamentación específica.

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