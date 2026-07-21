Día del Niño: diferentes asociaciones y merenderos piden colaboración para agasajar a los chicos

Ya comenzaron en San Juan las campañas solidarias para festejar el Día del Niño a chicos de escasos recursos.

Falta poco menos de un mes para el Día del Niño, pero varias instituciones solidarias de San Juan ya lanzaron las campañas para conseguir donaciones para celebrarlo. Este año, además de ingredientes para preparar el tradicional chocolate y juguetes, piden alimentos no perecederos para que los chicos lleven a sus hogares y compartan en familia.

Dónde y cómo colaborar con los festejos Asociación del Milagro. Pide colaboración para celebrar el Día del Niño junto a los 120 chicos que asisten a los dos merenderos que tiene en funcionamiento, en Pocito y Capital. El objetivo es que los niños puedan disfrutar de los festejos durante toda una jornada. Por eso pide la siguiente colaboración:

Para el almuerzo: pan para panchos, salchichas, aderezos, prepizzas, queso, jamón cocido, gaseosas o jugos.

pan para panchos, salchichas, aderezos, prepizzas, queso, jamón cocido, gaseosas o jugos. Para la merienda: leche, cacao, azúcar y galletas, budines o facturas.

leche, cacao, azúcar y galletas, budines o facturas. Para los regalos: bolsitas, goma Eva y silicona, juguetes.

bolsitas, goma Eva y silicona, juguetes. Para colaborar: llamar o enviar mensaje al 2645162577; realizar una transferencia al Alias: emayaldo; o acercar las donaciones a Calles Las Heras 1373 Sur, en Capital. Asociación Civil Posibilidad para todos. Esta asociación solidaria le celebrará el Día del Niño con los chicos de Villa San Damián y Barrio La Estación. Pide colaboración con leche, cacao, azúcar, galletas, budines, golosinas, juguetes nuevos o en buen estado, ropa y calzado para niños y niñas, prendas de abrigo y alimentos no perecederos. Para Colaborar: comunicarse al 4340825 o al 154030597. También se pueden acercar las donaciones a la sede de la Asociación en Barrio La Estación, Casa 24 Manzana 25.

Fundación Solydar. Lanzó la Campaña Solidaria Día del Niño, destinada chicos de zonas alejadas. Necesita colaboración con juguetes, golosinas, leche, cacao, azúcar, galletas, semitas, facturas, ropas, calzados y mercadería. Las donaciones se reciben todos los días, de 8 a 19, hasta el 31 de agosto, ya que los festejos se realizarán en septiembre. Para colaborar: asistir a la sede de la Fundación, ubicada en Calle Mariano Moreno 270 Sur, Rivadavia. También se puede llamar al 2646729681.

Fundación San Plácido. La fundación celebrará el Día del Niño conchicos de diferentes merenderos y zonas alejadas. Necesita colaboración con leche, chocolate o caco, azúcar, golosinas, galletas, budines, juguetes nuevos o en buen estado, ropa y calzado para niños y niñas, y todo lo demás que la gente quiera aportar, especialmente alimentos no perecederos. Para colaborar: las donaciones se pueden dejar en calle General Acha 876, Sur, Capital. También se puede llamar al 2645040718 y 2645066594.