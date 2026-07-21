    • 21 de julio de 2026 - 09:43

    Día del Niño: diferentes asociaciones y merenderos piden colaboración para agasajar a los chicos

    Ya comenzaron en San Juan las campañas solidarias para festejar el Día del Niño a chicos de escasos recursos.

    Las asociaciones solidarias ya piden colaboración para celebrar el Día del Niño,

    Las asociaciones solidarias ya piden colaboración para celebrar el Día del Niño,

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Falta poco menos de un mes para el Día del Niño, pero varias instituciones solidarias de San Juan ya lanzaron las campañas para conseguir donaciones para celebrarlo. Este año, además de ingredientes para preparar el tradicional chocolate y juguetes, piden alimentos no perecederos para que los chicos lleven a sus hogares y compartan en familia.

    Leé además

    Personal del municipio de 9 de Julio se capacitó en combate de incendios.

    En 9 de julio capacitaron a los empleados municipales en prevención y combate de incendios

    Por Fabiana Juarez
    La Dirección de Personas con Discapacidad también atenderá de tarde, dos días a la semana.

    La Dirección de Personas con Discapacidad suma un turno vespertino para optimizar la atención a la comunidad

    Por Fabiana Juarez

    Dónde y cómo colaborar con los festejos

    Asociación del Milagro. Pide colaboración para celebrar el Día del Niño junto a los 120 chicos que asisten a los dos merenderos que tiene en funcionamiento, en Pocito y Capital. El objetivo es que los niños puedan disfrutar de los festejos durante toda una jornada. Por eso pide la siguiente colaboración:

    • Para el almuerzo: pan para panchos, salchichas, aderezos, prepizzas, queso, jamón cocido, gaseosas o jugos.
    • Para la merienda: leche, cacao, azúcar y galletas, budines o facturas.
    • Para los regalos: bolsitas, goma Eva y silicona, juguetes.
    • Para colaborar: llamar o enviar mensaje al 2645162577; realizar una transferencia al Alias: emayaldo; o acercar las donaciones a Calles Las Heras 1373 Sur, en Capital.

    Asociación Civil Posibilidad para todos. Esta asociación solidaria le celebrará el Día del Niño con los chicos de Villa San Damián y Barrio La Estación. Pide colaboración con leche, cacao, azúcar, galletas, budines, golosinas, juguetes nuevos o en buen estado, ropa y calzado para niños y niñas, prendas de abrigo y alimentos no perecederos. Para Colaborar: comunicarse al 4340825 o al 154030597. También se pueden acercar las donaciones a la sede de la Asociación en Barrio La Estación, Casa 24 Manzana 25.

    Fundación Solydar. Lanzó la Campaña Solidaria Día del Niño, destinada chicos de zonas alejadas. Necesita colaboración con juguetes, golosinas, leche, cacao, azúcar, galletas, semitas, facturas, ropas, calzados y mercadería. Las donaciones se reciben todos los días, de 8 a 19, hasta el 31 de agosto, ya que los festejos se realizarán en septiembre. Para colaborar: asistir a la sede de la Fundación, ubicada en Calle Mariano Moreno 270 Sur, Rivadavia. También se puede llamar al 2646729681.

    Fundación San Plácido. La fundación celebrará el Día del Niño conchicos de diferentes merenderos y zonas alejadas. Necesita colaboración con leche, chocolate o caco, azúcar, golosinas, galletas, budines, juguetes nuevos o en buen estado, ropa y calzado para niños y niñas, y todo lo demás que la gente quiera aportar, especialmente alimentos no perecederos. Para colaborar: las donaciones se pueden dejar en calle General Acha 876, Sur, Capital. También se puede llamar al 2645040718 y 2645066594.

    Merenderos en acción para el Día del Niño

    Merendero corazones felices, de Rivadavia. Pide colaboración con leche, cacao, azúcar, galletas o facturas, golosinas y juguetes en buen estado o nuevos. Para colaborar: enviar un mensaje de Whatsapp al 2645890610.

    Merendero Ojitos tiernos, de Caucete y Pocito. Pide colaboración con leche, cacao, azúcar, galletas o facturas, golosinas y juguetes en buen estado o nuevos. Para colaborar: enviar un mensaje de Whatsapp al 264 628-1999.

    Merendero Mustafá, de 9 de Julio. Pide colaboración con Azúcar, leche, cacao, galletas, golosinas, juguetes, disfraces, globos y vasos descartables. Para colaborar: enviar un mensaje de Whatsapp al 2646209325.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    La UNSJ anunció el inicio efectivo de la carrera de Medicina.

    UNSJ: arranca el cursillo de Medicina en octubre tras lograr subsidios para los tres primeros años de cursado

    Por Fabiana Juarez
    Nevadas en San Juan.

    Continúa el alerta naranja por nevadas en la cordillera de San Juan: qué zonas seguirán afectadas

    Frío y probabilidad de chaparrones en San Juan.

    Frío y probabilidad de chaparrones, el pronóstico del tiempo en San Juan para este martes 21 de julio

    Por Redacción Diario de Cuyo
    de astica a todo el pais: natalia fernandez y su sueno de llegar al festival de jesus maria con sus alfajores de cidra

    De Astica a todo el país: Natalia Fernández y su sueño de llegar al Festival de Jesús María con sus alfajores de cidra

    Por Celeste Roco Navea