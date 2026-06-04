    • 4 de junio de 2026 - 16:35

    Tristeza en el mundo del espectáculo: falleció Chunchuna Villafañe

    La partida de la mítica actriz y modelo, ocurrida esta madrugada, fue confirmada por su hija Juana Molina a través de un emotivo mensaje en las redes sociales.

    Chunchuna Villafañe fue arquitecta, modelo y actriz.&nbsp;

    Chunchuna Villafañe fue arquitecta, modelo y actriz. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La escena artística nacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la actriz Chunchuna Villafañe este jueves 4 de junio. Su partida, ocurrida durante la madrugada, fue comunicada por su hija, la reconocida cantautora y también actriz Juana Molina.

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    "Murió mi querida mamita", comenzó su escrito Juana, que hace tres años, para un Día de la madre, había hablado públicamente de un estado de "ausencia" de Elba (su nombre real), que sin embargo no había perdido su "opinión crítica". "Era algo que esperaba y temía, sucedió esta madrugada", agregó en un conmovedor posteo, donde describió el inmenso vacío que deja la ausencia de su madre.

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    Del exilio a La historia oficial

    Nacida en abril de 1934, Villafañe poseía una personalidad polifacética que la llevó a graduarse como arquitecta en la Universidad de Buenos Aires antes de irrumpir con fuerza en los medios de comunicación. Su ingreso al universo del modelaje publicitario se transformó rápidamente en un suceso mediático sin precedentes, llegando a protagonizar cientos de comerciales televisivos gracias a una fisonomía magnética y sumamente expresiva que definió la estética de una época.

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    Antes de convertirse en actriz fue modelo. Su belleza la convirtió en un ícono de la época

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    Sin embargo, su legado trascendió las pasarelas. Demostró una profunda vocación social mediante su colaboración con el padre Carlos Mugica en contextos vulnerables y formó parte del histórico vuelo de regreso de Juan Domingo Perón en 1972. Esta militancia y su vínculo con el realizador cinematográfico Fernando "Pino" Solanas la forzaron a emprender el camino del exilio en Europa tras el quiebre democrático de 1976.

    Con el retorno de la democracia, su carrera actoral alcanzó la consagración definitiva. Su interpretación en La historia oficial(1985), el recordado film de Luis Puenzo galardonado con el premio Óscar, permanece como un hito de la cinematografía local. Aquel desgarrador diálogo junto a Norma Aleandro se convirtió en una pieza fundamental para procesar los traumas colectivos de la dictadura militar.

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    En La historia oficial, de Puenzo, hizo escenas inolvidables junto a Norma Aleandro

    En La historia oficial, de Puenzo, hizo escenas inolvidables junto a Norma Aleandro

    Madre de Juana e Inés, frutos de su unión con el músico Horacio Molina, la mítica intérprete transitó sus últimos años alejada de la exposición pública en su residencia bonaerense, enfrentando un progresivo desdibujamiento de su salud que su entorno íntimo acompañó con profunda ternura.

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