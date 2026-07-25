Sanjuanina en lo más alto del tango: Mariana Narváez ganó el Pre La Falda

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San Juan volvió a dejar su huella en uno de los escenarios más importantes del tango argentino. La cantante sanjuanina Mariana Narváez se consagró ganadora en el rubro Solista Femenino del Certamen Nacional de Nuevas Voces Pre La Falda, celebrado en la emblemática ciudad cordobesa.

La consagración tuvo lugar este viernes 24 de julio, tras una impecable presentación en la que demostró el altísimo nivel de la música cuyana. Como premio a su triunfo, Mariana se sumará este sábado a la grilla artística oficial de la 42ª edición del Festival Nacional de La Falda, donde interpretará tres canciones y compartirá escenario con destacadas figuras del género a nivel nacional.

Un impulso a la cultura sanjuanina La participación de la artista fue parte de la delegación provincial impulsada por el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte. Por segundo año consecutivo, la provincia contó con subsede propia para el certamen.

La fase clasificatoria sanjuanina se llevó a cabo en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson con una gran convocatoria, resultando seleccionados:

Mariana Narváez (Solista Femenino - Ganadora nacional)

(Solista Femenino - Ganadora nacional) Julián Díaz (Solista Masculino - Representante provincial) "Este certamen, junto al Mundial de Tango de Buenos Aires, forma parte de las plataformas más relevantes del país, siendo el de Córdoba el de mayor trayectoria y años de historia," destacó Claudio Rojas, de la delegación sobre la importancia de haber acompañado a los talentos locales hasta la instancia final.