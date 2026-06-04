Gala Patria del 9 de julio: convocan a bailarines sanjuaninos

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan abrió una convocatoria dirigida a bailarines sanjuaninos, que deseen integrar el elenco oficial que llevará adelante el espectáculo alusivo a la Gala Patria del próximo 9 de julio.
El llamado está destinado a artistas con experiencia en folclore, malambo o danza contemporánea, para integrar el elenco oficial.
El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan abrió una convocatoria dirigida a bailarines sanjuaninos, que deseen integrar el elenco oficial que llevará adelante el espectáculo alusivo a la Gala Patria del próximo 9 de julio.
Los seleccionados participarán de la puesta en escena que se presentará los días 8 y 9 de julio, en el marco de los festejos organizados por el Gobierno de San Juan.
Los aspirantes deberán ser mayores de 18 años, residir en la provincia y acreditar una trayectoria mínima de cinco años en malambo, danza contemporánea y/o folclore.
Un jurado -artistas, productores culturales y referentes de la Secretaría de Cultura- evaluará el desempeño de los bailarines, haciendo énfasis en la técnica, la interpretación, la presencia escénica, la capacidad de adaptación y el profesionalismo de los participantes.
Período de registro: El formulario virtual permanecerá habilitado exclusivamente hasta el 8 de junio
Enlace de inscripción: Los interesados deben inscribirse ingresando a bit.ly/Gala_9deJulio
Prueba presencial: Las audiciones en vivo (casting) se realizarán el miércoles 10 de junio
Lugar y horario del casting: Se comunicarán directamente a cada aspirante mediante correo electrónico, una vez completada la postulación
Medio de contacto: consultas adicionales a la dirección [email protected]