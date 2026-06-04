Gala Patria del 9 de julio: convocan a bailarines sanjuaninos

El llamado está destinado a artistas con experiencia en folclore, malambo o danza contemporánea, para integrar el elenco oficial.

La Gala Patria será los días 8 y 9 de julio. Los bailarines sanjuaninos tienen tiempo de inscribirse hasta el lunes 8 de junio

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan abrió una convocatoria dirigida a bailarines sanjuaninos, que deseen integrar el elenco oficial que llevará adelante el espectáculo alusivo a la Gala Patria del próximo 9 de julio.

Los seleccionados participarán de la puesta en escena que se presentará los días 8 y 9 de julio, en el marco de los festejos organizados por el Gobierno de San Juan.

Los aspirantes deberán ser mayores de 18 años, residir en la provincia y acreditar una trayectoria mínima de cinco años en malambo, danza contemporánea y/o folclore.

Un jurado -artistas, productores culturales y referentes de la Secretaría de Cultura- evaluará el desempeño de los bailarines, haciendo énfasis en la técnica, la interpretación, la presencia escénica, la capacidad de adaptación y el profesionalismo de los participantes.