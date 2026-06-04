    • 4 de junio de 2026 - 12:02

    Habilitaron la venta de entradas para el show de Divididos en el Estadio Aldo Cantoni

    Los fanáticos de “La Aplanadora del Rock” ya pueden adquirir sus tickets de manera presencial. La venta se realiza en las boleterías del estadio, en horario corrido.

    Divididos.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La cuenta regresiva ya comenzó para uno de los recitales más esperados del año en San Juan. Este sábado 6 de junio, Divididos regresará a la provincia para presentarse en el Estadio Aldo Cantoni, donde promete una noche cargada de clásicos, potencia y emoción.

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    Más allá de la música, la relación entre Divididos y el público sanjuanino tiene una historia especial. A lo largo de los años, la banda construyó un vínculo que trasciende los escenarios y cada visita se transforma en una verdadera celebración para sus seguidores.

    Desde la organización informaron que ya se encuentra habilitada la venta presencial de entradas en las boleterías del Estadio Aldo Cantoni, donde los interesados podrán adquirir sus tickets de 10 a 20 horas. También continúa disponible la venta online a través de Ticketek (ticketek.com.ar).

    Precios de las entradas para Divididos en San Juan

    • General: $69.000
    • Campo de Pie: $80.500
    • Platea Este: $115.000
    • Platea Oeste: $138.000

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