    • 22 de junio de 2026 - 20:08

    Sorprendieron a una mujer con las manos en la masa: en un operativo antidrogas desarticularon un kiosco de drogas

    La Policía Federal realizó un allanamiento en Villa Lerga y detuvo a una mujer que fue sorprendida mientras preparaba la droga para su venta.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un importante operativo antidrogas llevado adelante por la Policía Federal Argentina en Rawson terminó con la detención de una mujer acusada de dedicarse a la venta de estupefacientes. El procedimiento se realizó en una vivienda de Villa Lerga, donde además se secuestraron drogas, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias ilegales.

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    La investigación estuvo a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales San Juan, dependiente de la Superintendencia de Agencias Federales de Investigación. Según informaron fuentes oficiales, la pesquisa comenzó tras recibir información que indicaba la existencia de una presunta red de narcomenudeo que operaba desde ese domicilio.

    A partir de tareas de inteligencia criminal y vigilancia encubierta, los efectivos lograron reunir pruebas sobre la actividad que se desarrollaba en el lugar. De acuerdo con la investigación, la droga era fraccionada en pequeñas dosis para su venta directa a consumidores, siendo la mujer detenida quien tendría un rol central en la organización de la actividad.

    Con las pruebas reunidas, la Justicia Federal ordenó el allanamiento del inmueble. El procedimiento fue coordinado con el Juzgado Federal de Garantías y la Fiscalía Federal intervinientes.

    Durante el operativo, los investigadores sorprendieron a la sospechosa mientras preparaba las sustancias para su comercialización, por lo que fue detenida en flagrancia. Además, secuestraron una importante cantidad de cocaína y cannabis sativa, junto con balanzas, elementos de corte y dinero en efectivo presuntamente vinculado a la actividad ilícita.

    Todo el material incautado quedó a disposición de la Justicia, que continuará con la investigación para determinar si existen otras personas involucradas en la maniobra y establecer el alcance de la presunta red de comercialización de drogas.

    Desde la fuerza destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de las acciones destinadas a combatir el narcotráfico y reducir la circulación de estupefacientes en la provincia.

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