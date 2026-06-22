Rescataron más de 40 aves silvestres en dos allanamientos realizados en Pocito

Los procedimientos fueron llevados adelante por la Policía Rural en Villa Huarpe y el barrio Carlos Doncel. Secuestraron ejemplares protegidos, jaulas y elementos utilizados para su captura.

Más de 40 aves silvestres fueron rescatadas durante dos allanamientos realizados por personal de la División Policía Rural en el departamento Pocito, en el marco de una investigación por una presunta infracción a la Ley Provincial 941-R de Protección de la Fauna Silvestre.

Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia y se concretaron con la intervención de la autoridad competente, en el marco de actuaciones contravencionales vinculadas al artículo 206 de la normativa provincial.

El primero de los allanamientos se llevó a cabo en Villa Huarpe, donde fue notificada una mujer de 26 años. En el lugar, los efectivos secuestraron 29 aves silvestres de distintas especies, entre ellas venteveos, cardenales, una loica, diucas, un loro amazónico e hilgueritos.

Además, se incautaron las jaulas donde se encontraban los ejemplares, diez jaulas vacías y dos tramperos vacíos que serían utilizados para la captura de aves.

Posteriormente, la Policía Rural realizó un segundo procedimiento en una vivienda del barrio Carlos Doncel. Allí quedó vinculado a la causa un hombre de 53 años y se secuestraron otras 11 aves silvestres, entre las que había venteveos, una diuca, un chamuchín, un zorzal negro y un cardenal. También fueron halladas dos jaulas vacías.