Atropellaron brutalmente a una perrita en Santa Lucía y piden ayuda para salvarle la vida

La Fundación Patitas Sin Hogar lanzó un pedido de ayuda para afrontar el tratamiento de Floppy, una perrita de 10 años que permanece internada en estado delicado luego de haber sido atropellada por una camioneta en el departamento Santa Lucía.

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Según relató la organización a través de sus redes sociales, el hecho ocurrió durante la tarde del sábado en una calle de escaso tránsito. Tras recibir el aviso de vecinos, los voluntarios acudieron rápidamente al lugar y trasladaron al animal a la Veterinaria Buena Pata para que recibiera atención de urgencia.

Al momento de su ingreso, Floppy presentaba un cuadro crítico. Tenía hipotermia, estaba en estado de shock y había sufrido un importante desprendimiento de piel , además de una fractura que aún debe ser confirmada mediante estudios por imágenes. Los veterinarios también detectaron un coágulo en la vejiga, por lo que continúan monitoreando su evolución debido al riesgo de complicaciones.

Durante la noche del sábado fue sometida a una compleja intervención quirúrgica. El cirujano debió realizar una extensa sutura para reconstruir la zona afectada y retirar piedras, restos de hojas y otras partículas que habían quedado incrustadas en los tejidos tras el impacto.

Desde la fundación informaron que, en las horas posteriores a la operación, la perrita mostró signos alentadores. Recuperó el conocimiento, logró elevar parcialmente su temperatura corporal y comenzó a alimentarse por sus propios medios. Sin embargo, aclararon que su pronóstico sigue siendo reservado y que la evolución puede cambiar rápidamente.

Además de controlar la lesión en la vejiga, el equipo veterinario deberá realizar radiografías para determinar el alcance de la fractura y evaluar si parte de la piel o del tejido muscular sufrió necrosis como consecuencia del accidente.

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"Va a ser una recuperación larga, siempre y cuando continúe con esta evolución favorable", señalaron desde la Fundación Patitas Sin Hogar, que destacó el trabajo de la médica veterinaria Luciana y del cirujano Iván, quienes asisten al animal desde su ingreso.

Ante los elevados costos de la internación, estudios, medicamentos y futuras intervenciones, la organización renovó el pedido de colaboración económica para poder continuar con el tratamiento de Floppy. Quienes deseen ayudar pueden hacerlo a través de las cuentas habilitadas por la fundación o acercando su aporte a la Veterinaria Buena Pata, ubicada en Comandante Cabot 2038 Oeste, en Rivadavia.