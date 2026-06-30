Nieve en San Juan: las últimas novedades

La posibilidad de que vuelva a nevar en el Gran San Juan mantiene en vilo a los sanjuaninos. A un año de la histórica nevada que sorprendió a toda la provincia, los pronósticos anuncian el ingreso de un intenso frente frío con lluvias, viento sur y chances de nevadas. En esta nota reunimos todas las novedades , los pronósticos y el análisis de los especialistas sobre un fenómeno que genera gran expectativa.

Un experto sanjuanino se la juega: ¿caerá o no nieve este miércoles en el Gran San Juan?

A un año de la histórica nevada en el Gran San Juan, pronostican nieve, lluvia y viento para mitad de semana

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 1 de julio será una jornada con un marcado frío en San Juan. Se espera una temperatura mínima de 4°C y una máxima que apenas rondará los 10°C, acompañadas por lluvias, fuertes vientos del sector sur y entre un 10% y un 40% de probabilidad de nevadas.

La fecha no pasa desapercibida, ya que casi coincide con el primer aniversario de la histórica nevada del 29 de junio de 2025, cuando el Gran San Juan se cubrió de blanco y miles de personas salieron a las calles para disfrutar de un fenómeno que hacía más de una década no se registraba con esa intensidad.

Además del frío extremo, el miércoles se esperan vientos del sur de hasta 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h. El jueves, incluso, será aún más frío: el pronóstico indica una mínima de 1°C y una máxima de 10°C, convirtiéndose en una de las jornadas más gélidas del año.

Aunque la probabilidad de nieve es moderada y todavía no existe certeza de que el fenómeno vuelva a repetirse como en 2025, la expectativa crece entre los sanjuaninos, que siguen minuto a minuto la evolución del pronóstico.

Qué dice el experto: ¿nevará o no en el Gran San Juan?

Mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente la probabilidad de nevadas para este miércoles, el climatólogo sanjuanino Germán Poblete analizó el escenario y explicó por qué el fenómeno todavía genera incertidumbre.

Según detalló, el miércoles será el día clave por el ingreso de una baja segregada que favorecerá la formación de abundante nubosidad, precipitaciones y un importante descenso de la temperatura. Además, estará acompañado por viento sur, lo que potenciará la sensación de frío.

Poblete señaló que el horario con mayores posibilidades de registrarse el fenómeno sería entre las 14 y las 15. Sin embargo, aclaró que las mayores chances de nevadas se concentran sobre la precordillera y no necesariamente en el Gran San Juan.

El especialista explicó que todo dependerá de dónde se ubique la denominada "línea de los 0 grados", es decir, el límite donde las gotas de lluvia pasan a convertirse en copos de nieve. Debido al efecto conocido como "isla de calor urbana", provocado por la concentración de edificaciones y superficies asfaltadas, considera poco probable que el centro del Gran San Juan alcance las condiciones necesarias para una nevada generalizada.

No obstante, no descartó que puedan registrarse nevadas aisladas en algunos sectores más elevados o periféricos si las temperaturas descienden lo suficiente durante la tarde.

Cómo seguirá el tiempo en San Juan: el pronóstico extendido

Más allá de la posibilidad de nevadas para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa que el frío continuará durante varios días en San Juan.

Para el jueves se espera una temperatura mínima de 1°C y una máxima de 10°C, con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de precipitaciones. El viernes volverá a descender la temperatura, con una mínima de 2°C y una máxima de apenas 8°C.

El fin de semana seguirá con ambiente invernal. El sábado la mínima será de 2°C y la máxima llegará a 10°C, mientras que el domingo se registrará la mañana más fría del período, con una mínima de -1°C y una máxima de 13°C.

Recién el lunes comenzará a notarse un leve alivio, con una mínima de 0°C y una máxima prevista de 12°C, aunque las mañanas continuarán siendo muy frías en toda la provincia.