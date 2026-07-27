Jornada a campo: innovación, tecnología y soluciones para el sector olivícola, en el marco de ArgOliva 2026

Profesionales, empresas y productores del sector olivícola compartirán capacitaciones técnicas, demostraciones a campo y feria de stands comerciales en el predio del INTA (Calle 11 y Vidart). Esta iniciativa tuvo una destacada recepción durante la edición 2024 de ArgOliva y este año buscará ampliar su alcance con la incorporación de más espacios y una mayor participación empresarial. Habrá actividades vinculadas al riego, energías renovables, bioinsumos, reducción de costos y aprovechamiento de residuos, entre otros ejes estratégicos para la actividad.
La jornada se llevará a cabo el viernes 4 de septiembre, de 9 a 18 horas. El objetivo es generar un ámbito de intercambio directo entre los distintos actores de la cadena olivícola, donde las empresas puedan exhibir sus productos y servicios mediante charlas personalizadas, demostraciones a campo y encuentros de negocios.
Uno de los aspectos más valorados es la posibilidad de concretar intercambios cara a cara entre empresarios, productores y profesionales, favoreciendo la generación de vínculos comerciales y oportunidades de inversión.
Para más información, pueden comunicarse por WhatsApp al 2646739194. Para más información, pueden comunicarse por WhatsApp al 2646739194.
La organización de esta actividad está a cargo del INTA, dentro del comité organizador de ArgOliva, integrado también por la Cámara Olivícola, Centro de Ingenieros de San Juan, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el INTI y otras instituciones vinculadas a la actividad.
Desde la organización invitamos a empresarios, productores y referentes del sector a reservar la fecha, tanto de San Juan como de otras provincias y del exterior, para conocer de cerca una actividad que posiciona a la provincia como referente internacional en materia de olivicultura.