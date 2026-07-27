Esta jornada se llevará a cabo el viernes 4 de septiembre en el predio del INTA, con la participación de expositores de primer nivel en temas de innovación olivícola. Además, participarán cerca de 60 empresas nacionales. Las inscripciones estarán abiertas hasta el jueves 6 de agosto.

Jornada a campo: innovación, tecnología y soluciones para el sector olivícola, en el marco de ArgOliva 2026

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Profesionales, empresas y productores del sector olivícola compartirán capacitaciones técnicas, demostraciones a campo y feria de stands comerciales en el predio del INTA (Calle 11 y Vidart). Esta iniciativa tuvo una destacada recepción durante la edición 2024 de ArgOliva y este año buscará ampliar su alcance con la incorporación de más espacios y una mayor participación empresarial. Habrá actividades vinculadas al riego, energías renovables, bioinsumos, reducción de costos y aprovechamiento de residuos, entre otros ejes estratégicos para la actividad.

La jornada se llevará a cabo el viernes 4 de septiembre, de 9 a 18 horas. El objetivo es generar un ámbito de intercambio directo entre los distintos actores de la cadena olivícola, donde las empresas puedan exhibir sus productos y servicios mediante charlas personalizadas, demostraciones a campo y encuentros de negocios.

Uno de los aspectos más valorados es la posibilidad de concretar intercambios cara a cara entre empresarios, productores y profesionales, favoreciendo la generación de vínculos comerciales y oportunidades de inversión.

Para más información, pueden comunicarse por WhatsApp al 2646739194. Para más información, pueden comunicarse por WhatsApp al 2646739194.

La organización de esta actividad está a cargo del INTA, dentro del comité organizador de ArgOliva, integrado también por la Cámara Olivícola, Centro de Ingenieros de San Juan, el Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, el INTI y otras instituciones vinculadas a la actividad.