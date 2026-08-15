Ya hay un canal de WhatsApp para palpitar la visita del Papa León XIV

La Comisión Episcopal Argentina lanzó "León XIV llega", con textos diarios del Sumo Pontífice para preparar su histórica llegada al país.

El Papa León XIV viene a Argentina y la CEA compartirá texos y reflexiones para preparar espiritualmente a los fieles y que conozcan más en profundidad a la máxima cabeza de la Iglesia Católica.

Ante la histórica llegada del Papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, la Conferencia Episcopal Argentina lanzó una innovadora iniciativa digital. Se trata del canal oficial de WhatsApp "León XIV llega", un espacio concebido para acompañar la preparación espiritual de los fieles.

Tras 39 años sin la presencia de un pontífice en suelo argentino, la Iglesia local busca tender puentes cotidianos con la comunidad a través de una de las herramientas de comunicación más populares. Bajo la consigna de compartir "un texto por día", la propuesta invita a los seguidores a conocer quién es León XIV, disponer el corazón y rezar juntos con las palabras del Santo Padre a lo largo de este camino preparatorio hasta su arribo al país.

El canal, gestionado por la Comisión de Comunicación de la Visita del Papa de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), comparte publicaciones de frecuencia diaria rigurosamente citadas desde el portal oficial del Vaticano (vatican.va). En este marco, se anima activamente a los miembros de la comunidad a leer, guardar y reenviar a sus familias y grupos aquellos mensajes que más los conmuevan o interpelen.

El recorrido temático abarca desde la historia personal del pontífice hasta sus reflexiones centrales sobre la paz, la opción por los pobres y la esperanza, complementándose con una novena preparatoria.

Asimismo, la plataforma brindará toda la información logística y pastoral correspondiente a las actividades que el Papa desarrollará en las sedes de Buenos Aires, Luján y Córdoba.