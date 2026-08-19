Paritarias: cuáles son los gremios que le ganaron a la inflación y cuáles perdieron poder de compra

Entre junio de 2025 y junio de 2026, la evolución de los salarios acordados en las principales paritarias del sector privado mostró un escenario dispar. Según un informe oficial de la Secretaría de Trabajo, solo siete convenios colectivos consiguieron superar a la inflación y mejorar su poder adquisitivo durante ese período.

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El relevamiento forma parte del informe Panorama mensual del trabajo registrado, elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales. Los datos permiten observar cómo evolucionaron los salarios pactados en distintos sectores frente al aumento de los precios.

El grupo de convenios que consiguió una mejora real estuvo encabezado por Encargados de edificios , que registraron un incremento del poder adquisitivo del 4,6% .

Detrás se ubicaron Construcción , con una mejora del 3,5% ; Alimentación , con 2,8% ; y Entidades deportivas y civiles , Aceiteros y Seguros , que también lograron terminar el período con variaciones reales positivas.

En concreto, Entidades deportivas y civiles registró una mejora del 1,7% , mientras que Aceiteros y Seguros avanzaron un 1,6% cada uno.

Bancarios, casi sin cambios

Un segundo grupo quedó conformado por los convenios que prácticamente lograron mantener su poder de compra.

En ese segmento aparecen los trabajadores bancarios, cuyo salario real no presentó variación durante el período analizado, con un resultado de 0%.

También se ubicaron cerca del equilibrio Industria de la carne y Químicos, ambos con una caída real del 0,6%.

Los que más perdieron contra la inflación

La mayor parte de los convenios relevados terminó con retrocesos en términos reales. Entre ellos aparecen Pasteleros (-1,3%), Transporte automotor (-1,7%), Madera (-2,4%) y Concesionarios de autos (-3,2%).

Sin embargo, los mayores retrocesos se concentraron en cuatro sectores. Calzado perdió 10,5% de poder adquisitivo; Comercio, 11%; Metalúrgicos, 12,4%; y Textiles, 12,6%.

De esta manera, los trabajadores comprendidos en esos cuatro convenios terminaron el período con pérdidas reales de dos dígitos frente a la inflación.

El ranking según los salarios

El informe también analizó la mediana salarial por convenio colectivo a marzo de 2026, a partir de registros administrativos del SIPA.

Los bancarios encabezaron ese ranking, con una mediana de $4.390.369. Luego aparecen Transporte de carga y Transporte de pasajeros, ambos con $1.977.412, mientras que Entidades deportivas y sociales registró $1.967.887 y Alimentación, $1.959.483.

En el extremo inferior se ubicaron Construcción, con una mediana de $1.001.342, y Gastronomía, con $803.991, el nivel más bajo del relevamiento.

El informe muestra así que tener un salario más alto no necesariamente implica haber ganado poder adquisitivo frente a la inflación. Bancarios, por ejemplo, encabezaron el ranking salarial pero mantuvieron su poder de compra prácticamente sin cambios, mientras que Construcción, con una remuneración mediana mucho menor, logró mejorarla durante el período analizado.