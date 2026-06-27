    • 27 de junio de 2026 - 23:55

    [VIDEOS] Reviví los goles de Argentina ante Jordania

    Lo Celso abrió el marcador en el primer tiempo y Lautaro Martínez desde los 12 pasos amplió la diferencia.

    Goles de Argentina.

    Goles de Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

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