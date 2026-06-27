[VIDEOS] Reviví los goles de Argentina ante Jordania

¡¡PPFF, GIOVANI!! ¡¡GOLAZO TOTAL AL ÁNGULO DE TIRO LIBRE DE LO CELSO PARA EL 1-0 DE ARGENTINA VS. JORDANIA!! Messi sonríe en el banco...— SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2026
#ESPNMundial
Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/UxEkQO91WJ
¡¡ES EL TORO ENAMORADO DEL GOL!! Lautaro Martínez la cruzó con fuerza y anotó el segundo de Argentina ante Jordania. ¡Primer gol en un Mundial para él!— SportsCenter (@SC_ESPN) June 28, 2026
#ESPNMundial
Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/e44SRK3BWs