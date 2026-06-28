Murió Rolando, el papá de los destacados ciclistas sanjuaninos Gerardo y "Nico" Tivani

El ciclismo sanjuanino está de luto . Este domingo se conoció la muerte de Rolando Tivani , el hombre que sembró la pasión por la bicicleta en una familia que con el paso de los años se transformó en una de las más reconocidas de la provincia y del país . Detrás de los logros deportivos de los destacados ciclistas sanjuaninos Gerardo y Nicolás Tivani hubo siempre un padre que acompañó cada entrenamiento, alentó cada desafío y convirtió al ciclismo en un verdadero proyecto de vida familiar.

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Rolando murió aparentemente luego de llegar a su casa tras hacer lo que más le apasionaba: pedalear. En su hogar sufrió una descompensación y no pudieron reanimarlo.

"Hoy el ciclismo sanjuanino despide con profundo dolor a Rolando Tivani. Su pasión, su esfuerzo y el cariño que sembró en cada camino quedarán para siempre en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la gran familia del ciclismo. Que descanse en paz", publicaron en la página de Facebook Escuelita De Ciclismo Carlos Nicolás Agüero. Mensajes como estos se replicaron en las redes sociales tras conocerse la noticia. "Hoy el ciclismo sanjuanino despide con profundo dolor a Rolando Tivani. Su pasión, su esfuerzo y el cariño que sembró en cada camino quedarán para siempre en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlo. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y a toda la gran familia del ciclismo. Que descanse en paz", publicaron en la página de Facebook Escuelita De Ciclismo Carlos Nicolás Agüero. Mensajes como estos se replicaron en las redes sociales tras conocerse la noticia.

Rolando vivió el ciclismo desde que tuvo razón. Estuvo ligado a la categoría Master D de los Veteranos donde fue ganador. Alguna vez fue federado, pero con escaso paso por esa categoría. También corrió Pista y Ruta.

Este año inició la competencia ganando la Doble Cerrillo en su categoría . Además ganó el Tour del Sol y participó en la Vuelta a San Juan Master .

La familia Tivani

En San Juan, hablar del apellido Tivani es hablar de ciclismo. Y ese camino comenzó con Rolando, quien desde que sus hijos, Enrique, Yanina, Gerardo y Nicolás, eran pequeños los acercó a este deporte, inculcándoles la cultura del esfuerzo, la disciplina y el sacrificio. Sin buscar protagonismo, fue el sostén de una historia que terminó escribiendo páginas importantes para el deporte sanjuanino. También le inculcó el ciclismo a sus nietos.

El primero en abrir el camino

El tercero de los hermanos, Gerardo Tivani, fue quien inició la etapa competitiva más profesional de la familia. Desde muy joven se destacó en el calendario sanjuanino y argentino gracias a sus condiciones como velocista.

Rolando y Gerardo Tivani, padre e hijo.

A lo largo de su carrera consiguió triunfos en pruebas tradicionales como la Doble Media Agua, la Vuelta al Valle, etapas del Tour de Catamarca, el Giro del Sol y distintas competencias del calendario nacional. También integró equipos de primer nivel dentro del ciclismo argentino y continuó siendo protagonista en las principales carreras de ruta del país.

Su crecimiento deportivo sirvió además como inspiración para su hermano menor.

Nicolás, el salto al ciclismo internacional

Con el ejemplo de Gerardo y el respaldo permanente de Rolando, Nicolás Tivani construyó una carrera que lo llevó a trascender las fronteras argentinas.

Nacido en Pocito, rápidamente se convirtió en una de las mayores promesas del ciclismo nacional. Ganó una etapa del Tour de San Luis cuando todavía era muy joven y luego sumó importantes actuaciones en Europa, donde vistió los colores de distintos equipos continentales.

Su regularidad en Europa terminó consolidándolo como uno de los ciclistas argentinos más destacados de la última década.

Entre sus principales logros está haber ganado una etapa de Vuelta a Serbia; victorias de etapa en la Vuelta a Portugal; medallas y podios en campeonatos panamericanos. También obtuvo numerosos títulos en pruebas nacionales, entre ellas, ser campeón de la 40° Vuelta a San Juan en 2025.

Un apellido que quedó ligado al ciclismo

Aunque los triunfos fueron de Gerardo y Nicolás, quienes conocen la historia de la familia saben que detrás de cada victoria estuvo siempre Rolando Tivani.

Era habitual verlo acompañando las carreras, siguiendo cada entrenamiento y compartiendo el crecimiento deportivo de sus hijos. Su figura representó el esfuerzo silencioso de quienes hacen posible que muchos deportistas puedan desarrollar sus carreras.

La esposa de Rolando y mamá de los ciclistas, Estela; Nicolás, Gerardo y el mismo Rolando Tivani, junto a Fabián Aballay, en una de tantas competencias.

Con su fallecimiento desaparece uno de los grandes impulsores de una familia que dejó una huella profunda en el ciclismo sanjuanino. Sin embargo, su legado seguirá vivo cada vez que el apellido Tivani vuelva a ocupar un lugar de privilegio en una carrera, recordando al hombre que, mucho antes de los podios y los títulos, les enseñó a pedalear detrás de un sueño.