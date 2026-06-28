TC 2000: Franco Morillo aguantó y ganó la fecha de San Nicolás

Culminó la quinta fecha del TC 2000, donde el juninense a bordo de la Chevrolet Tracker aguantó los embates de Lucas Carabajal (VW Nivus).

En San Nicolás, el TC2000 disputó su quinta fecha del campeonato y quien se llevó la victoria fue Franco Morillo con la Chevrolet Tracker del Proracing. Lo secundaron Lucas Carabajal (VW Nivus) y Matías Rossi (Toyota C.Cross).

La pista estaba mucho más seca a la hora de competir que unos minutos antes, debido a la lluvia que azotó la mañana del «Juan María Traverso». La largada tuvo a un contundente Morillo manteniendo la punta y defendiéndose de Marcelo Ciarrocchi, que perdería todo por una situación ajena a su manejo: el de Junín tocó abajo, levantó agua y eso le embarró el parabrisas a quien era su escolta, por lo que perdió la línea y se despistó, abandonando la competencia.

Tras la salida del auto de seguridad, Lucas Carabajal (VW Nivus) aprovechó para saltar al segundo escalón y atacar al líder, demostrando el gran potencial que tiene en su segunda carrera en la categoría. Atrás, Matías Rossi (Toyota C.Cross) y quien dominó el fin de semana, Franco Vivian (Chevrolet Tracker), se acercaban a los primeros lugares. Emiliano Stang (Toyota C.Cross) pudo luchar también más arriba tras defenderse arduamente de Valentín Yankelevich (Toyota C.Cross).

TC 2000 EN SAN NICOLAS Los ataques y defensas estuvieron a la orden del día: Morillo tenía pegado a un tenaz Carabajal y el campeón Rossi utilizaba todas sus herramientas para aguantar al auto más veloz del fin de semana, autor de la «pole» y con una contundencia asombrosa en cada tanda que se disputaba.

Pese al fuerte recorte del chaqueño en los tiempos, ya que de casi un segundo de desventaja terminó pegado a la parte trasera del Chevrolet, no pudo sobrepasarlo y la carrera finalizó sin grandes sobresaltos. A sus espaldas, Rossi quedó muy lejano a los dos primeros debido a que en sus espejos nunca dejó de ver a Vivian y a Stang.