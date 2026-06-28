    • 28 de junio de 2026 - 12:15

    Misión Cabo Verde: la Selección argentina volverá a entrenarse en Kansas esta tarde

    La Selección retomará este domingo las prácticas en Kansas y permanecerá allí hasta el 1 de julio. Luego viajará a Miami para preparar el duelo ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección Argentina volverá este domingo a los entrenamientos luego de asegurarse el primer puesto de su grupo en el Mundial 2026 tras la victoria frente a Jordania. El equipo dirigido por Lionel Scaloni trabajará desde las 20 (hora argentina) en Kansas, en una práctica que será abierta a la prensa acreditada durante los primeros 15 minutos.

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    En las últimas horas, la Asociación del Fútbol Argentino modificó el cronograma previsto para la delegación. En lugar de viajar de inmediato, el plantel permanecerá en Kansas hasta el martes 1 de julio, cuando emprenderá viaje por la tarde rumbo a Miami.

    La decisión busca optimizar la preparación antes del compromiso por los 16avos de final, instancia en la que la Albiceleste enfrentará a Cabo Verde.

    El encuentro se disputará el viernes 3 de julio a las 19 (hora argentina) y definirá el pase a los octavos de final del certamen.

    Con el envión anímico que significó terminar como líder de su zona, Argentina ya puso el foco en el primer duelo de eliminación directa, donde buscará dar un nuevo paso hacia la defensa del título mundial.

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