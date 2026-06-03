    • 3 de junio de 2026 - 15:23

    Tras la eliminación en Cuartos, Unión de Villa Krause despidió al director técnico Juan Colarte

    La decisión se da tras la eliminación de Unión de Villa Krause en los Cuartos de final del Apertura y en medio del cambio de dirigencia.

    Juan Colarte, al centro, dejó de ser el DT de Unión de Villa Krause.&nbsp;

    Juan Colarte, al centro, dejó de ser el DT de Unión de Villa Krause. 

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    Por Vanessa Chaparro

    Era algo que ya se conocía extraoficialmente pero restaba la confirmación. El Club Atlético Unión de Villa Krause informó este martes que Juan Colarte dejó de ser el director técnico del plantel de Primera División y también el coordinador de las divisiones inferiores de la institución.

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    La noticia fue comunicada a través de las redes oficiales del club, donde la dirigencia agradeció el trabajo realizado por el entrenador durante su paso por la entidad. "Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento por su dedicación, compromiso y profesionalismo durante el tiempo que estuvo al frente del plantel. Su trabajo y esfuerzo han contribuido al crecimiento deportivo del club. Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos personales y profesionales. ¡Gracias, Juan Colarte, por todo lo brindado a Unión de Villa Krause!", señalaron desde la institución.

    En aquel momento, Unión se preparaba para jugar la final del Torneo Clausura frente a Sportivo Desamparados y también la revancha ante General Belgrano por el Torneo Regional Amateur. El cambio de entrenador no fue bien recibido por gran parte de los simpatizantes, una situación que se profundizó meses más tarde tras la eliminación del Azul en la semifinal de la Región Cuyo ante FADEP, en Mendoza.

    Durante la temporada 2026 del Apertura Local, el equipo mostró un rendimiento irregular. Tras un comienzo prometedor, fue perdiendo protagonismo aunque logró clasificar a la fase final del campeonato local. Sin embargo, su participación terminó en los cuartos de final, instancia en la que fue eliminado por Colón Junior.

    La salida de Colarte se produce además en un contexto de renovación institucional. Recientemente asumió una nueva conducción encabezada por Luis Algañaraz como presidente, un cambio dirigencial que también habría influido en la decisión de poner fin al ciclo del entrenador.

    Ahora, la dirigencia de Unión deberá definir rápido quién será el encargado de conducir al equipo en el Clausura que comenzará en unas semanas y donde el Azul tendrá la misión de volver a posicionarse entre los protagonistas del fútbol sanjuanino.

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