El dueño de Sur Finanzas, imputado por asociación ilícita, advirtió sobre Chiqui Tapia: "No pongo las manos en el fuego por nadie"

El titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo , imputado en una causa por presunta asociación ilícita y lavado de dinero, aseguró que es inocente y defendió su relación con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia . No obstante, afirmó que no pone " las manos en el fuego por nadie".

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En declaraciones televisivas, el empresario sostuvo que el vínculo con Tapia surgió a partir del patrocinio que su firma comenzó a brindar a la Asociación del Fútbol Argentino y rechazó que esa relación le haya otorgado beneficios indebidos.

"Para mí, Tapia es el mejor presidente de la historia del fútbol argentino . Hace mucho por el fútbol y es federal. Te puede gustar o no", señaló Vallejo, quien remarcó que la continuidad del titular de la AFA depende exclusivamente de la voluntad de los dirigentes que lo eligieron.

Aclaró que no puede responder por la situación judicial del dirigente deportivo. "No pongo las manos en el fuego ni por Tapia ni por nadie. Yo sólo creo que soy inocente y que mis empresas ya trabajaban desde cinco años antes de que existiera este vínculo con el fútbol", expresó.

Vallejo también relativizó las comparaciones entre la evolución de la causa que lo tiene imputado y otras investigaciones que involucran a Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino .

"Son caminos diferentes. Sur Finanzas es un chivo expiatorio", sostuvo, al tiempo que reveló que la última conversación que mantuvo con el presidente de la AFA fue a fines del año pasado.

Respecto de su relación con Tapia, la definió como "común y corriente" y explicó que se originó cuando Sur Finanzas comenzó a invertir en el fútbol argentino como patrocinador.

Según relató, primero auspiciaron a Barracas Central y luego extendieron el sponsoreo a la Liga Profesional. En ese sentido, negó que el titular de la AFA le hubiera facilitado contactos o negocios.

El empresario también se refirió a su vínculo comercial con el prosecretario de la AFA, Luciano Nakis, a quien dijo conocer por el ambiente futbolístico antes de iniciar una relación laboral vinculada al patrocinio deportivo.

En otro tramo de la entrevista, Vallejo rechazó las acusaciones de lavado de dinero y aseguró que la actividad de su empresa puede ser acreditada.

"Para lavar dinero tendría que haber tomado plata de terceros. Yo sólo fui sponsor de un equipo de fútbol y busqué posicionar mi marca. Eso es fácil de probar", afirmó.

Consultado por su patrimonio y la exhibición de bienes de lujo, explicó que sus ingresos como empresario rondaban entre los 40.000 y 50.000 dólares mensuales, cifra que, según dijo, justificaba la adquisición de relojes de alta gama y de una Ferrari que posteriormente vendió.

Finalmente, señaló que actualmente ya no desarrolla la misma actividad empresarial y aseguró que volvió a dedicarse a operaciones financieras informales.

"Ahora vivo de actividad financiera informal, como vive el 50% del país. Volví a mis tiempos felices. Soy una especie de arbolito; en cualquier momento me paro en Florida y Lavalle", ironizó.