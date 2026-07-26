Independiente arrancó el Clausura con el pie derecho: venció 2 a 0 a Estudiantes en La Plata

El Rojo se impuso como visitante en La Plata con goles de Gabriel Ávalos y Santiago Montiel en el segundo tiempo y comenzó el campeonato con tres puntos.

Independiente tuvo un estreno ideal en el Torneo Clausura 2026. El equipo de Gustavo Quinteros venció 2 a 0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Jorge Luis Hirschi y comenzó el certamen con un triunfo que lo deja en lo más alto del Grupo A.

Durante gran parte del encuentro, el Pincha manejó más tiempo la pelota e intentó imponer condiciones, aunque le faltó eficacia para traducir ese dominio en el marcador. Independiente, en cambio, fue contundente en el complemento y aprovechó sus oportunidades para quedarse con la victoria.

¡SIEMPRE HAY UN GOL DE ÁVALOS! El paraguayo generó la falta y después anticipó en el 1-0 de Independiente contra Estudiantes.



#TorneoClausura pic.twitter.com/10HziqTqlC — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 26, 2026 La apertura del marcador llegó a los 30 minutos del segundo tiempo, cuando Gabriel Ávalos rompió el cero y le dio tranquilidad al conjunto de Avellaneda. Apenas seis minutos después, Santiago Montiel amplió la diferencia y sentenció el encuentro con el 2 a 0 definitivo.

¡REGALITO Y A COBRAR! Entre Funes Mori y Muslera no se entendieron y llegó el segundo de Independiente por Montiel.



#TorneoClausura pic.twitter.com/z0I4yceGWF — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) July 26, 2026 Las estadísticas reflejaron un partido parejo. Estudiantes terminó con el 55% de la posesión frente al 45% del Rojo, mientras que ambos equipos registraron 15 remates. El conjunto platense también fue superior en cantidad de pases correctos, aunque no logró transformar ese dominio en situaciones de peligro suficientes para evitar la derrota.