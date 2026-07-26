Chiqui Tapia cumplió su promesa y visitó a la Difunta Correa tras el Mundial: la curiosa prenda que dejó como ofrenda

El presidente de la AFA llegó este domingo a San Juan y visitó el santuario de Vallecito para cumplir con la Difuntita.

Claudio "Chiqui" Tapia regresó este domingo a San Juan para cumplir una promesa que había realizado durante el Mundial 2026. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) visitó el santuario de la Difunta Correa, en Vallecito, donde expresó su agradecimiento tras la histórica campaña de la Selección Argentina.

La visita se concretó durante la tarde de este domingo, semanas después de que Tapia anunciara en una entrevista con Diario de Cuyo, luego de que Argentina asegurara su lugar en las semifinales de la Copa del Mundo, que viajaría al paraje caucetero para agradecer a la santa popular.

Como parte de la promesa, el dirigente dejó un saco como ofrenda en el santuario, un gesto de profundo significado personal y de fe que acompañó con un momento de recogimiento en uno de los sitios religiosos más emblemáticos de San Juan.

La presencia de Tapia no pasó desapercibida entre los visitantes y fieles que se encontraban en Vallecito, quienes aprovecharon para saludarlo, pedirle fotografías y felicitarlo por la obtención del título mundial de la Selección Argentina.

La visita reafirmó el vínculo del presidente de la AFA con San Juan y con la Difunta Correa, cuya devoción es compartida por miles de personas de todo el país que cada año llegan hasta el santuario para agradecer o realizar promesas.