León y Antille, dueños de la Maratón de San Juan en su 10ª edición

Pasó la décima edición de la Maratón de San Juan y los 42K terminaron en manos de atletas de Chubut y de Santa Fe. En Varones, Martín León, de Esquel, terminó dominando la categoría principal con un tiempo de 2h.30m.38 segundos, mientras que en Damas, María Emilia Antille registró un tiempo final de 2h.58m.17seg.

Con la Maratón de San Juan como estrella, esta es la agenda deportiva del fin de semana en San Juan

En las demás categorías, excepto en los 5K Masculino, donde el sanjuanino César Siares registró el mejor tiempo, todo se quedó en manos foráneas. En 5K Femenino ganó la mendocina Betina Montaña. En los 10K Masculino, Juan Fernández Sorbi fue el mejor y en Damas, ganó la riojana Gabriela Alamo. En los 21K Femenino fue triunfo de Mercedes Nosetti de Buenos Aires y en Varones, ganó Alvaro Nocenti, de Santa Fe.

Los resultados, en el final, terminarán siendo anecdóticos porque la Maraton de San Juan volvió a entregar esta tremenda puestra en escena que desde el Dique Punta Neghra y hasta el corazón de la ciudad, repitió postales. Una largada épica en el embarcadero de la presa que se ha convertido en el polo deportivo de San Juan marcó el inicio de una edición especial: la de los 10 años.

Los desafiantes que se animaron a correr los 42K le dieron apertura pasadas las 9 a la tremenda aventura de venir cuesta abajo camino a la ciudad sabiendo que la fortaleza mental es la que empuja cuando las piernas no pueden más.

En el Camping de Rivadavia esperaban los de los 21K para salir rumbo al centro con ese desnivel afavor y acelerando el ritmo para meter un registro de 3m.11 seg, por kilómetro y completar el desafío superando apenas la hora de exigencia.

En Avenida Libertador, bien al Oeste, se largaron los 10K y ahí, todo fue más a fondo. Tanto que los mejores apenas pasaron los 30 minutos para entrar en el arco frente al Centro Cívico.

Finalmente, quedó el relámpago de los 5K donde todo se hizo electrizante para ver al ganador Siares, el único sanjuanino que copó el podio, llegar al Centro Cívico en apenas 16 minutos.

Un espectáculo para todos. Para ver cómo se definieron las estrategias, para entender que el Maraton tiene sus secretos y que la fuerza del espíritu puede con todo. Y claro, está lo demás. El colorido, el respaldo, las atenciones y los cuidados para cada uno de los atletas.

Así, el Centro Cívico se convirtió en otro escenario. Lejos de la cotidianeidad, con puestos de hidratación, con los aplausos de la gente en todo el recorrido para los que se le animaron a la Maratón de San Juan aún sabiendo que no eran candidatos a la victoria.

Uno tenía que ganar y en los Varones le tocó festejar al chubutense Martín León. En las Damas, la victoria fue de la santafesina María Emilia Antille. Pero ganó todo San Juan con una edición impecable, con todos los aspectos más que cuidados y con una invitación ya permanente para empezar a palpitrar la edición 2027.

LAS CLASIFICACIONES

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