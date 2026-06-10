Llega la segunda fecha en Pocito del Sanjuanino de Automovilismo y Motos

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Competidores de nuestra provincia se darán cita en la segunda fecha del Campeonato Sanjuanino de Automovilismo, y Campeonato de MX/ATV 2026 , que recibe en el departamento Pocito a autos y motos el próximo 13 y 14 de junio. Organiza la Asociación Civil San Juan Deportes y Competencias.

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Los interesados en inscribirse y obtener más información, comunicarse con Cristian Burgoa al 2643 19-7771.

Este evento tendrá la presencia de pilotos como Lisandro Sisterna, que estos últimos años nos representó internacionalmente en carreras como el Dakar o Desafío Ruta 40, logrando resultados destacados. Además, vuelve a la actividad Juan Pablo Sisterna, luego de 15 años sin competir en una carrera de rally.

Cronograma de Campeonato Sanjuanino de Automovilismo

Viernes 12 de junio

14:00 a 15:30: Reconocimiento de tramos de competencia, PE1 y PE2. Ubicación: calle 8 antes de costa canal.

15:30 a 17:00: Reconocimiento de tramos de competencia, PE3 y PE4. Ubicación: Vidart y calle 12 - Pocito.

18:00 a 21:00: Revisión técnica obligatoria. Lugar: Calle Aberastain y Calle 11 - Villa Aberastain - Pocito

21:00 - Presentación oficial Segunda Fecha Campeonato Sanjuanino de Automovilismo. Lugar: Calle Aberastain y Calle 11 - Villa Aberastain - Pocito. Asistencia en presentación oficial, otorga puntaje.

Sábado 13 de junio

08:00 a 11:00 - Reconocimiento trazados de competencia (solamente una pasada).

12:00 - Largada oficial PE1. Ingreso por calle San Miguel y Calle 8.

14:30 - Largada oficial PE2.

17:00 - Final de competencia día 1. De forma obligatoria, una vez finalizado cada PE, el vehículo de competición deberá permanecer en parque cerrado hasta que se autorice su liberación.

Domingo 14 de junio

09:00 - Inicio de grilla de largada PE3 - Ingreso por calle Vidart hasta calle 12.

10:00 - Largada oficial PE3.

12:30 - Largada oficial PE4.

15:30 - Final de competencia día 2. De forma obligatoria, una vez finalizado cada PE, el vehículo de competición deberá permanecer en parque cerrado hasta que se autorice su liberación.

16:30 - Entrega de Premios y Trofeos - Conmina - Departamento Pocito

PROGRAMA COMPLETO MOTOS

Sábado 13 de junio

15:00 – Apertura de circuito para reconocimiento – Calle 16 y Aberastain.

18:00 – Cierre de tareas administrativas (inscripción y seguro).

18:00 – Cierre de circuito para reconocimiento. INFORMACION IMPORTANTE: Ingresa a reconocimiento de circuito de competencia, únicamente piloto que constate de acreditación (inscripción y seguro).

20:30 – Presentación y largada simbólica de todos los participantes – Villa Aberastain _ Ubicación: Calle Aberastain y calle 11.

Domingo 14 de junio

10:00 – Largada oficial de competencia – Calle 16 y Aberastain

16:00 – Entrega de premios y trofeos – Calle 16 y Aberastain. Todos los vehículos participantes deberán permanecer en parque cerrado de forma obligatoria una vez finalizada la competencia que corresponda.