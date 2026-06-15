"Prodig10", la canción creada por un sanjuanino para homenajear a Lionel Messi en su último mundial

Mientras millones de argentinos esperan con ilusión la próxima Copa del Mundo, un sanjuanino decidió rendir homenaje a Lionel Messi desde el lugar que mejor conoce: la música . Así nació “Prodig10” , una canción que busca retratar no sólo al mejor futbolista del planeta, sino también al hombre que nunca dejó de luchar por sus sueños.

Detrás de la obra está Alejandro Riofrio, conocido como Ale, un profesional de la salud de 39 años (trabaja en el sector de la salud pública como psicólogo) que desde los 14 encontró en la composición de canciones una forma de expresar emociones y comprender el mundo que lo rodea.

“A veces la vida se divide entre lo que hacemos para vivir y lo que nos hace sentir vivos. En mi caso, intento no elegir”, resume el artista sanjuanino, quien combina su trabajo en el ámbito de la salud con dos grandes pasiones: la música y el fútbol. “A veces la vida se divide entre lo que hacemos para vivir y lo que nos hace sentir vivos. En mi caso, intento no elegir”, resume el artista sanjuanino, quien combina su trabajo en el ámbito de la salud con dos grandes pasiones: la música y el fútbol.

Durante el día, su rutina transcurre entre tareas de gestión, organización y contacto permanente con las personas. Pero cuando termina la jornada laboral, aparece el músico que lleva décadas escribiendo canciones y el futbolista amateur que sigue disfrutando de las canchas.

WhatsApp Image 2026-06-13 at 14.09.54 (1) Ale (derecha, fila de abajo) en Angaqueros del Sud.

Su recorrido deportivo incluye pasos por equipos de la Liga de Profesionales como AAA Agrimensura, C-Lesión Junior y Colfa, donde construyó amistades que conserva hasta hoy. Actualmente juega en el Club Angaqueros del Sud, experiencia que describe como una fuente constante de inspiración gracias al talento y la energía de los jóvenes que integran la institución.

Fue precisamente esa conexión con el fútbol la que dio origen a “Prodig10”. Según cuenta, hace algunas semanas tomó conciencia de que el próximo Mundial está cada vez más cerca y una idea comenzó a rondarle la cabeza: podría ser la última Copa del Mundo de Messi con la camiseta argentina.

“Sentí una mezcla de entusiasmo y nostalgia”, recuerda. En su mente comenzaron a desfilar las imágenes de toda la trayectoria del capitán albiceleste, desde los momentos más difíciles hasta la consagración definitiva en Qatar 2022. “Sentí una mezcla de entusiasmo y nostalgia”, recuerda. En su mente comenzaron a desfilar las imágenes de toda la trayectoria del capitán albiceleste, desde los momentos más difíciles hasta la consagración definitiva en Qatar 2022.

De esa emoción nació la canción. Sin embargo, Ale tenía claro que no quería escribir otro tema centrado exclusivamente en las condiciones futbolísticas de Messi.

“No quería hablar de su excelencia como jugador porque eso ya lo sabemos todos”, explica. “Prodig10” busca poner el foco en la perseverancia del rosarino, en las derrotas que debió atravesar, en las críticas que soportó y en la capacidad de levantarse una y otra vez hasta alcanzar el sueño de conquistar el mundo con la Selección Argentina. “No quería hablar de su excelencia como jugador porque eso ya lo sabemos todos”, explica. “Prodig10” busca poner el foco en la perseverancia del rosarino, en las derrotas que debió atravesar, en las críticas que soportó y en la capacidad de levantarse una y otra vez hasta alcanzar el sueño de conquistar el mundo con la Selección Argentina.

La obra se convierte así en una mirada más humana sobre el ídolo. Un homenaje al hombre detrás del futbolista, al ejemplo de resiliencia que millones de personas encuentran en su historia.

Para el cantautor, transformar ese sentimiento colectivo en una composición propia fue un proceso especial. La nostalgia por el cierre de una etapa y la admiración por el recorrido de Messi se mezclaron con una melodía que no dejaba de sonar en su cabeza hasta convertirse en canción.

image Alejandro Riofrio escribe canciones desde los 14 años.

Lejos de ver sus distintas facetas como mundos separados, Alejandro asegura que todas forman parte de una misma identidad. La sensibilidad que utiliza para escribir canciones, sostiene, también lo ayuda en su profesión, mientras que el fútbol le aporta el contacto con la realidad cotidiana y la inspiración necesaria para seguir creando.

“Al final del día no soy tres personas distintas”, reflexiona. “Soy el mismo que busca, ya sea a través de una gestión, en una cancha o con una melodía, dejar una huella y conectar genuinamente con los demás. En todo esto el acompañamiento de mi pareja y familia es fundamental", agrega.

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Con “Prodig10”, ese objetivo encontró una nueva forma de expresión: una canción nacida en San Juan para celebrar la historia de uno de los grandes íconos del deporte argentino y mundial.