Muerte de Gaspi: confirman que liberaron el cuerpo y dos amigos viajaron a Brasil para repatriarlo

El cuerpo del youtuber argentino Gastón Prim Díaz , mejor conocido en redes sociales como Gaspi , fue liberado este martes por el Instituto Médico Legal para dar inicio a la repatriación.

La última foto de Gaspi antes del accidente fatal de helicópteros en Río de Janeiro

Muerte de Gaspi: consternación en Brasil por lo que descubrieron sobre el helicóptero

El influencer fue una de las seis víctimas fatales del accidente aéreo en Río de Janeiro, junto al argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree.

De acuerdo con la información del medio brasileño G1, dos amigos del youtuber viajaron a Brasil para continuar con los trámites administrativos de la repatriación, ya que su familia no contaba con las fuerzas suficientes para llevar a cabo el proceso. El cuerpo de Vignale fue entregado a su familia el lunes.

La policía brasileña investiga si hubo un incumplimiento del plan de vuelo de ambos helicópteros, mientras que la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil anunció que investigará las causas detrás del choque.

En las últimas horas, el padre del youtuber expresó sus dudas respecto al accidente aéreo en Río de Janeiro y mencionó que, para él, la muerte de su hijo pudo haber sido "un atentado".

"No se sabe si fue un accidente o un atentado. Yo no conocía al cantante norteamericano que estuvo con él, Oliver Tree, pero me hacen llegar muchos datos y yo creo que no fue un accidente. Para mí fue un atentado", afirmó.

"Murió de una manera muy injusta. El dolor es por Gaspi, no por nosotros. Estaba en su mejor momento. Tenía apenas 23 añitos", lamentó.