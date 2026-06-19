Vacaciones de invierno 2026: la fecha del receso en cada provincia de Argentina

La Secretaría de Educación confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno en Argentina. Actualmente, cada provincia mantiene autonomía para diseñar su propio calendario, aunque tienen la obligación, establecida en la última reglamentación del Boletín Oficial, de garantizar un mínimo de 190 días efectivos de clase.
Así, el receso se concentrará principalmente en julio y estará dividido en tres períodos principales, que comienzan entre el 6 y el 31 de ese mes. A continuación, conocé los detalles.
Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las vacaciones de invierno
El ciclo lectivo 2026 estará marcado por el inicio de las vacaciones de invierno en tres períodos diferenciados.
- Catamarca
- Chubut
- Corrientes
- Formosa
- Jujuy
- La Pampa
- La Rioja
- Misiones
- Neuquén
- Río Negro
- Salta
- Santa Cruz
- Tierra del Fuego
- Tucumán
20 al 31 de julio
- Buenos Aires
- Ciudad de Buenos Aires (CABA)
- Chaco
- Santiago del Estero
Esta distribución escalonada permite una mejor organización del calendario escolar y también favorece la programación de actividades recreativas y turísticas a lo largo del mes.