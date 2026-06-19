Vacaciones de invierno 2026: la fecha del receso en cada provincia de Argentina

El receso invernal abarcará desde el 6 hasta el 31 de julio, con fechas escalonadas, según las decisiones de cada jurisdicción.

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La Secretaría de Educación confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno en Argentina. Actualmente, cada provincia mantiene autonomía para diseñar su propio calendario, aunque tienen la obligación, establecida en la última reglamentación del Boletín Oficial, de garantizar un mínimo de 190 días efectivos de clase.

Así, el receso se concentrará principalmente en julio y estará dividido en tres períodos principales, que comienzan entre el 6 y el 31 de ese mes. A continuación, conocé los detalles.

Ciclo lectivo 2026: cuándo empiezan las vacaciones de invierno El ciclo lectivo 2026 estará marcado por el inicio de las vacaciones de invierno en tres períodos diferenciados.

6 al 17 de julio

Mendoza

Córdoba

Entre Ríos

San Juan

San Luis

Santa Fe 13 al 24 de julio