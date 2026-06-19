    • 19 de junio de 2026 - 09:07

    Vacaciones de invierno 2026: la fecha del receso en cada provincia de Argentina

    El receso invernal abarcará desde el 6 hasta el 31 de julio, con fechas escalonadas, según las decisiones de cada jurisdicción.

    Vacaciones de invierno 2026.

    Vacaciones de invierno 2026.

    Foto:

    La Secretaría de Educación confirmó cuándo serán las vacaciones de invierno en Argentina. Actualmente, cada provincia mantiene autonomía para diseñar su propio calendario, aunque tienen la obligación, establecida en la última reglamentación del Boletín Oficial, de garantizar un mínimo de 190 días efectivos de clase.

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    Así, el receso se concentrará principalmente en julio y estará dividido en tres períodos principales, que comienzan entre el 6 y el 31 de ese mes. A continuación, conocé los detalles.

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    6 al 17 de julio

    • Mendoza
    • Córdoba
    • Entre Ríos
    • San Juan
    • San Luis
    • Santa Fe

    13 al 24 de julio

    • Catamarca
    • Chubut
    • Corrientes
    • Formosa
    • Jujuy
    • La Pampa
    • La Rioja
    • Misiones
    • Neuquén
    • Río Negro
    • Salta
    • Santa Cruz
    • Tierra del Fuego
    • Tucumán

    20 al 31 de julio

    • Buenos Aires
    • Ciudad de Buenos Aires (CABA)
    • Chaco
    • Santiago del Estero

    Esta distribución escalonada permite una mejor organización del calendario escolar y también favorece la programación de actividades recreativas y turísticas a lo largo del mes.

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