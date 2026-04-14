Fútbol Local: con los líderes Desamparados y Unión jugando el viernes por la noche, así se jugará la fecha 12

Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol dieron a conocer la programación para la 12da fecha del Apertura Local del fútbol sanjuanino. El certamen que tiene como líderes a Desamparados y Unión arrancará con ambos compitiendo el viernes por la noche . Ademas, también se programó el encuentro que se encontraba postergado entre Minero y Desamparados.

Torneo Apertura: Colón Junior no perdonó a Zondina y pasó al frente

La fecha arrancará este viernes a las 21.30 horas con dos encuentros que tendrá a los dos punteros como protagonistas. En el Estadio 12 de Octubre en Villa Krause, Unión recibirá a Trinidad en una nueva edición del clásico rawsino. El Azul llega como líder con 24, mientras que el León se encuentra dentro de zona de clasificación con 17 unidades.

En tanto que al mismo horario en Puyuta, Sportivo Desamparados será anfitrión de Carpintería. El Puyutano es líder junto a Unión y con un encuentro menos, mientras que el Celeste pocitano lucha por salir del fondo de las posiciones, cuenta con 10 puntos y solo ganó dos partidos en lo que va del torneo.

Teniendo en cuenta que el domingo no habrá actividad vespertina por el Superclásico, todo el grueso de la fecha se jugará el sábado desde las 17.

Atenas en La Rinconada será anfitrión de López Peláez, San Lorenzo recibirá a Colón Junior y Juventud Zondina hará lo propio ante Marquesado. Además, 9 de Julio recibirá a Defensores de Argentinos, Atlético Alianza chocará ante Sarmiento de Zonda en Santa Lucía y Rivadavia será anfitrión de Villa Ibañez.

El domingo a las 11 de la mañana, Peñarol recibirá a Minero en Chimbas.

Minero y Desamparados ya tienen fecha

El encuentro por la 9na fecha entre Minero y Desamparados que había sido postergado ya tiene fecha. Será el miércoles 22 a las 17 horas en cancha de Juventud Unida en el Médano de Oro.

El partido había sido postergado debido a la muerte del joven jugador de Minero Santiago Contreras. Lo cierto es que el duelo se presenta como clave teniendo en cuenta que Desamparados está liderando y Minero prendido en la pelea en zona de clasificación.