Muerte del futbolista de Minero: suspendieron el juego ante Sportivo y juntan fondos para ayudar a su familia

Por la muerte del joven jugador Santiago Contreras Montaño, ambas dirigencias decidieron suspender el partido que debían disputar este miércoles.

La muerte del futbolista de Minero Santiago Contreras obligó a la suspendieron del juego ante Sportivo y juntan fondos para ayudar a su familia.

La muerte del joven futbolista de Minero, Santiago Contreras Montaño, conocida el domingo por la noche conmueve a todo el fútbol sanjuanino. A raíz de eso, mientras compañeros del joven jugador lanzaron una campaña para reunir fondos y ayudar a su familia en este duro momento, se conoció la suspensión del encuentro que Minero debía disputar ante Desamparados este miércoles.

Así lo dieron a conocer este lunes sobre el mediodía mediante un comunicado emitido por la Liga Sanjuanina de Fútbol. El encuentro entre ambos debía disputarse este miércoles desde las 17 y tenía a ambos clubes peleando las primeras posiciones del certamen. Pero apenas conocida la noticia del fallecimiento, ambas comisiones directivas del Club Atlético Minero Argentino y Club Sportivo Desamparados decieron en conjunto la suspensión de los partidos tanto en Cuarta como en Primera División.

Sin dudas una medida más que razonable teniendo en cuenta el duro momento que atraviesa al plantel de Minero, donde el fútbol pasa a un segundo plano. "Ambas instituciones priorizan el respeto y el acompañamiento a la familia, amigos y compañeros de Santiago en este difícil momento", expresa el comunicado.

El fútbol local se une para colaborar con gastos de sepelio Este lunes, compañeros y la comunidad del Atlético Minero lanzaron una campaña en las redes para colaborar con los gastos de sepelio del joven futbolista. El ambiente del fútbol se unió en una movida solidaria bajo el lema “Todos por Santiago” .

“Cualquier aporte, por mínimo que sea, suma para despedirlo como se merece” expresaron. Sin dudas el fallecimiento repentino de Santiago Contreras Montaño conmovió a todo el fútbol sanjuanino que dejó de lado los colores de las camisetas y se solidarizó con el club Minero.