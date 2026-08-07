    • 7 de agosto de 2026 - 16:09

    Museo Manzini, un espacio donde los niños conocen en primera persona sobre la vida y cultura Huarpe

    El Museo Manzini, en Zonda, inaugura formalmente este sábado el nuevo parque temático llamado Mundo Aborigen.

    Este sábado, el Museo Manzini inaugura su nuevo parque temático Mundo Aborigen.

    Este sábado, el Museo Manzini inaugura su nuevo parque temático Mundo Aborigen.

    Foto:

    (Gentileza)
    Por Fabiana Juarez

    Lo inauguran este sábado 8 de agosto, pero ya fue visitado por los chicos que en estos últimos días llegaron hasta el Museo Manzini y que no se resistieron a vivir una experiencia fuera de serie: aprender en primera persona sobre la vida y cultura Huarpe, en el Parque Temático Mundo Aborigen que comenzó a gestarse a principio de año.

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    El Museo Manzini, ubicado en el corazón del departamento Zonda, amplía su oferta para recibir a los visitantes este 2026. Este sábado 8 de agosto inaugura un nuevo parque temático bajo el nombre de Mundo Aborigen que muestra la vida y cultura de los pueblos originarios de la región. Silvia Manzini, directora del museo, dijo que esta muestra está pensada principalmente para los estudiantes de todos los niveles. Aunque, los más entusiasmados son los alumnos de Nivel Inicial y primaria que ya tuvieron la oportunidad de experimentar esta propuesta fuera de serie.

    Recorrido por el Mundo Aborigen del Museo Manzini

    El parque temático muestra la vida y cultura de los pueblos originarios. En el Mundo Aborigen se puede explorar las viviendas que habitaban los primeros pobladores de estas tierras, los cazadores recolectores, las pertenecientes a la Cultura Punta del Barro y las de la cultura Huarpe. Además, se puede participar en actividades y juegos ancestrales, y descubrir la flora autóctona en la zona del jardín educativo.

    La directora del Museo contó que Mundo Aborigen incluye 8 estaciones en la que los chicos no sólo pueden aprender sobre la vida de los pueblos originarios, sino también experimentar sus actividades cotidianas:

    • Estación 1. Cazadores y Recolectores: en esta estación se hace una introducción y presentación del Mundo Aborigen.
    • Estación 2. Cultura Punta del Barro: en esta estación se puede explorar las chozas en que vivían y conocer este pueblo que se destacó en agricultura y sistemas de riego.
    • Estación 3. Cultura Huarpe: en esta estación se puede explorar por dentro las viviendas de este pueblo originario, usar los morteros comunitarios, ver el funcionamiento del canal de riego para cultivos y el taller de tejido.
    • Estación 4. Fogón ceremonial y vida comunitaria: en esta estación se puede participar del encendido de un fogón y conocer sobre su simbolismo para el pueblo huarpe.
    • Estación 5. Campos de petroglifos: en esta estación se ve y conoce el significado de algunos petroglifos.
    • Estación 6. Cestería con juncos y totora: en esta estación se puede observar los materiales que usaban en cestería.
    • Estación 7. Cerámica Huarpe: en esta estación se puede observar algunas piezas realizadas en barro.
    • Estación 8. Laguna central y caza de patos con calabazas: en esta estación se aprecia las características de la laguna como una fuente de sustento y legado de sabiduría ancestral.

    Inauguración oficial del Mundo Aborigen

    • Fecha: sábado 8 de agosto.
    • Horario: 15,30.
    • Lugar: Museo Manzini, en Ruta 12, Kilómetro 28, departamento Zonda.
    • Actividades: recorrido pedagógico por el Mundo Aborigen, ceremonia ancestral de la Pachamama, actuación del Ballet Suyay, y merienda campestre.
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