Museo Manzini, un espacio donde los niños conocen en primera persona sobre la vida y cultura Huarpe

Lo inauguran este sábado 8 de agosto, pero ya fue visitado por los chicos que en estos últimos días llegaron hasta el Museo Manzini y que no se resistieron a vivir una experiencia fuera de serie: aprender en primera persona sobre la vida y cultura Huarpe, en el Parque Temático Mundo Aborigen que comenzó a gestarse a principio de año.

El Museo Manzini, ubicado en el corazón del departamento Zonda, amplía su oferta para recibir a los visitantes este 2026. Este sábado 8 de agosto inaugura un nuevo parque temático bajo el nombre de Mundo Aborigen que muestra la vida y cultura de los pueblos originarios de la región. Silvia Manzini, directora del museo, dijo que esta muestra está pensada principalmente para los estudiantes de todos los niveles. Aunque, los más entusiasmados son los alumnos de Nivel Inicial y primaria que ya tuvieron la oportunidad de experimentar esta propuesta fuera de serie.

Recorrido por el Mundo Aborigen del Museo Manzini El parque temático muestra la vida y cultura de los pueblos originarios. En el Mundo Aborigen se puede explorar las viviendas que habitaban los primeros pobladores de estas tierras, los cazadores recolectores, las pertenecientes a la Cultura Punta del Barro y las de la cultura Huarpe. Además, se puede participar en actividades y juegos ancestrales, y descubrir la flora autóctona en la zona del jardín educativo.

La directora del Museo contó que Mundo Aborigen incluye 8 estaciones en la que los chicos no sólo pueden aprender sobre la vida de los pueblos originarios, sino también experimentar sus actividades cotidianas: