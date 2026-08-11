    • 11 de agosto de 2026 - 18:56

    Visita del papa León XIV a la Argentina: analizan la posibilidad de un feriado y miran los antecedentes

    El diputado Jorge Taiana impulsó una iniciativa para que Javier Milei decrete feriado especial durante la llegada del Santo Padre a la Argentina en noviembre.

    Presentaron un proyecto para que Javier Milei firme un decreto con un feriado por la llegada del Papa León XIV a la Argentina.

    Presentaron un proyecto para que Javier Milei firme un decreto con un feriado por la llegada del Papa León XIV a la Argentina.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La confirmación oficial del Viaje Apostólico del papa León XIV a la Argentina, prevista para desarrollarse entre el 8 y el 11 de noviembre, no solo generó un fuerte impacto político e institucional, sino que abrió en paralelo un debate legislativo en torno a la movilidad urbana y la participación de los fieles: la posibilidad de declarar jornadas no laborables o feriados excepcionales durante su estadía.

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    Ante la magnitud de los actos litúrgicos programados en distintas jurisdicciones del país, en el ámbito parlamentario ya se formalizó una iniciativa para solicitarle al Poder Ejecutivo que evalúe la medida, encendiendo la discusión sobre los antecedentes históricos de este tipo de eventos en el país.

    El proyecto y las herramientas del Ejecutivo

    La propuesta apunta a que el Gobierno nacional contemple la declaración de días no laborables excepcionales durante el paso del Sumo Pontífice. El objetivo central de la iniciativa radica en facilitar el traslado masivo de la ciudadanía, descomprimir el tránsito en los centros urbanos y permitir una adecuada coordinación de los servicios públicos de transporte.

    Si bien la administración central ya adelantó que emitirá un decreto para declarar la visita de interés nacional, la decisión sobre la implementación de feriados o asuetos extraordinarios permanece bajo análisis y genera expectativa en distintos sectores económicos y sociales.

    El proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados cuenta con el respaldo de más de 20 legisladores nacionales. El texto solicita al Poder Ejecutivo que declare jornadas no laborables excepcionales los días 9, 10 y 11 de noviembre de 2026, amparándose en el artículo 99 de la Constitución Nacional y la Ley N° 27.399 de Feriados Nacionales. La intención principal es garantizar la movilidad del pueblo y coordinar adecuadamente los servicios públicos de transporte.

    El antecedente de 1987: La memoria institucional remonta inevitablemente a la histórica gira que realizó Juan Pablo II a la Argentina en abril de aquel año. En aquella oportunidad, la masiva concentración de multitudes obligó a instrumentar esquemas especiales de asuetos y facilidades de transporte para ordenar el flujo de personas.

    Logística y seguridad: Con una agenda acotada en territorio nacional que incluirá encuentros institucionales y misas multitudinarias, las autoridades coordinan mesas operativas para definir los operativos de seguridad y logística.

    Mientras se ultiman los detalles del itinerario oficial que traerá de regreso a un Papa a la Argentina, el debate sobre el impacto organizativo en las calles y la definición de un marco especial para los días de la visita continúa abierto en la agenda política.

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