Vecinos del barrio Güemes llevan un año entre aguas servidas y reclaman una solución para las cloacas

Vecinos de calle Vélez Sarsfield denuncian problemas con las conexiones cloacales y aseguran que los pozos negros están colapsados. Piden una respuesta urgente.

Los vecinos del barrio Güemes, en Rawson, aseguran que llevan alrededor de un año conviviendo con aguas servidas y problemas cloacales y reclaman una intervención urgente de las autoridades. El sector afectado se encuentra sobre calle Vélez Sarsfield, entre Vidart y Olegario Andrade, donde aseguran que la situación ya se volvió insostenible.

Según relataron los habitantes de la zona, el barrio tiene unos 60 años y desde hace tiempo esperan una solución definitiva para el sistema de saneamiento. El principal problema, explicaron, está relacionado con las cloacas que fueron construidas durante la gestión del exgobernador Sergio Uñac, cuando el municipio de Rawson estaba a cargo de Rubén García.

Los vecinos sostienen que la obra nunca llegó a habilitarse debido a inconvenientes en su ejecución. Mientras tanto, continúan utilizando pozos negros, que —según denunciaron— ya se encuentran al límite de su capacidad.

A esta situación se suma, de acuerdo con el reclamo vecinal, que algunos habitantes habrían realizado conexiones por su cuenta al sistema cloacal pese a que todavía no se encuentra habilitado. Esto habría agravado el problema y generado la presencia de aguas servidas en distintos sectores.

Piden una respuesta urgente Los vecinos aseguran que la situación afecta las condiciones de vida de las familias que viven en el barrio y que el problema lleva aproximadamente un año sin una solución definitiva.