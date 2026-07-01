Zonda: el área Juventudes visita escuelas y clubes para conocer la realidad y necesidades de los jóvenes

El área de Juventudes de Zonda atraviesa una etapa de transformación. A poco de asumir la gestión, Santiago Espinosa y Macarena Chávez , decidieron que el trabajo se hace en la calle, en las aulas y en las canchas. Con una agenda cargada de actividades y propuestas, lanzaron un fuerte abordaje territorial enfocado en conocer la realidad de los jóvenes zondinos.

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"Somos un gestión que asumió hace poco y en este corto tiempo hemos lanzado muchas propuestas y actividades. Una de las más importantes en agenda es, justamente, conocer la realidad de los jóvenes del departamento visitándolos en su lugar: las escuelas", explica Santiago Espinosa.

El programa principal, denominado "Juventudes en tu Escuela" , fue planificado minuciosamente a la espera del inicio del ciclo lectivo. El objetivo va mucho más allá de una simple visita institucional; se trata de tender puentes. "La idea no es sólo generar confianza y acompañamiento, sino también hacerles saber que hay un área de juventud en el departamento y que el rol de ellos es sumamente importante", señala el funcionario.

Para el equipo de Juventud, la clave del éxito radica en la horizontalidad. El lema que guía cada una de sus acciones es claro: una juventud protagonista . En ese sentido, Espinosa reflexiona sobre el rol que ocupan hoy: "Nosotros estamos humildemente de paso como referentes, pero apostamos a dejar una huella importante cuando los jóvenes se den cuenta de que los verdaderos protagonistas son ellos. Abrimos espacios para que transformen la realidad con este papel".

El disparador de esta iniciativa surgió a partir de un debate interno sobre cómo viven, qué piensan y qué necesitan los jóvenes de Zonda en la actualidad. La respuesta del equipo fue unánime: la mejor manera de saberlo era ir a buscarlos a donde están todos juntos.

"Queríamos conocer esa realidad, ver cómo están, mostrarles las herramientas que tenemos y, sobre todo, escuchar qué herramientas debemos generar nosotros", detalla Espinosa. Hasta el momento, el programa ya desembarcó en dos instituciones clave del departamento: el Colegio Secundario de Zonda y la Escuela Agrotécnica de Zonda.

En ambas instituciones, la recepción superó las expectativas. Mediante stands informativos y folletería, el equipo municipal interactúa de igual a igual con los alumnos. "Queríamos generar confianza, esa charla no tan formal, sino como un vecino más. Necesitamos que ellos formen parte del área, abrir ese espacio para que se sientan integrados y que, el día de mañana, lleguen solos hacia nosotros", expresan desde la coordinación.

Salud mental y Centros de Estudiantes

La visita a las escuelas no es un hecho aislado, sino la puerta de entrada a un abanico de políticas públicas que el municipio tiene preparadas para los adolescentes. Entre los proyectos más destacados que se promocionan se encuentra "Zonda Joven te Escucha", un programa enfocado en la salud mental que ya cuenta con tres exitosos encuentros en su haber.

"Caras conocemos, contextos no sabemos. Detrás de cada persona hay una historia, diferentes situaciones que no se cuentan. Estos son espacios de escucha y de acompañamiento", destaca Espinosa, quien además confirmó que están tramitando los permisos pertinentes para que el gabinete de profesionales del municipio pueda trabajar de manera coordinada con los gabinetes escolares para lograr un mayor alcance.

Además, el paso por las escuelas ya está dando sus primeros frutos colectivos: lograron incentivar a los alumnos a conformar sus propios centros de estudiantes. En la Escuela Agrotécnica la iniciativa ya es una realidad y comenzarán a trabajar coordinadamente con el municipio para canalizar las inquietudes estudiantiles.

Por otro lado, la gestión identificó la brecha tecnológica y de empleo como dos grandes demandas. Para solventarlo, acercan el Punto Digital Joven, un espacio que facilita computadoras y conectividad Wi-Fi para aquellos chicos que no cuentan con estos servicios en sus hogares y necesitan realizar tareas escolares o trámites. Asimismo, se brinda una fuerte capacitación en Empleo Joven, enseñándoles cómo insertarse en el mercado laboral, cómo afrontar una entrevista de trabajo y cómo confeccionar un currículum de manera correcta.

El próximo paso: Clubes, barrios y el Centro Nocturno

Bajo el programa macro "Jóvenes en las Instituciones", el equipo ha realizado diversas actividades en distintos barrios del departamento y ya planifica su próximo gran objetivo: desembarcar en el Centro de Educación Nocturna y en las diferentes instituciones deportivas y Escuelas de Iniciación Deportiva.

"Creo que, como todo proyecto encaminado, esto es escalón por escalón", analiza con cautela pero con gran optimismo Santiago Espinosa. La meta final es consolidar una juventud zondina que sea "protagonista, entusiasmada y sana".

Finalmente, los coordinadores del área no quisieron dejar pasar la oportunidad de reconocer el respaldo político e institucional que reciben a diario para poder desplegar estas acciones en el territorio: "Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento al Intendente Juan José Atampiz por confiar en nosotros. A cada proyecto y actividad que le presentamos, recibimos un 'sí' rotundo. Saber que contamos con su apoyo nos impulsa a seguir trabajando para demostrarle a cada chico que hay un área dispuesta a acompañarlos para generar un futuro mejor", concluyeron.