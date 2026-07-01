Norberto Maldonado, el artesano sanjuanino que aprendió mirando a su padre y hoy continúa creando arte en madera

Desde hace más de 15 años, Norberto Maldonado transforma madera, vidrio y hierro en piezas artesanales únicas. Hoy, junto a su esposa, convierte ese oficio aprendido de su padre en un sustento para el hogar.

Norberto Maldonado es sin duda un sanjuanino que no considera bajar los brazos como opción. Tras haber trabajado durante décadas en la administración pública, cuando llegó la hora de jubilarse él ya tenía en claro qué haría: darle continuidad a “Ro-Cha-Bar”, el emprendimiento que fue desarrollando en sus tiempos libres y al que ahora le dedica sus jornadas completas.

Detrás de cada creación hay una historia marcada por la constancia. Todo inició en su niñez, cuando movido por la curiosidad observaba a su padre realizar distintas prácticas, aprendiendo y probando técnicas para el labrado de madera, el trabajo con vidrio y también hierros. Durante su adultez la vida lo llevó por otro rumbo, ya que se desempeñó casi 50 años como empleado de la administración pública, pero el oficio no lo dejó de lado.

“Hace como 15 años que tengo el emprendimiento. Lo empecé de a poquito, mientras tenía tiempo libre después del trabajo”, comenta Norberto. Su rutina era prácticamente similar. Entraba a las 7 de la mañana, salía a las 15 horas y en cuanto llegaba a su casa se ponía manos a la obra. “Ya una vez que me jubilé me dediqué directamente a esto”, acota en diálogo con DIARIO DE CUYO.

La realidad económica tuvo una fuerte injerencia en la decisión de darle continuidad y mayor presencia al emprendimiento. Norberto asegura que, pese a la cantidad de años con aportes, la jubilación no es suficiente, y descubrió con su familia que el emprendimiento no solo era una excusa para crear, sino también una fuente de ingreso.

Un emprendimiento que se sostiene entre dos Norberto es el principal responsable de la elaboración de las piezas, mientras que su esposa participa activamente en distintas etapas del proceso. "Ella me ayuda a barnizar, pintar o aplicar terminaciones. Siempre hacemos algo juntos", cuenta.