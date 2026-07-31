Ya rige la nueva RTO: podrá hacerse en talleres mecánicos habilitados y no solo en plantas oficiales

El Gobierno nacional puso en marcha el nuevo sistema de Revisión Técnica Obligatoria , que permitirá realizar el control vehicular en talleres mecánicos, concesionarias e importadores habilitados, y no únicamente en las plantas oficiales que concentraban el trámite.

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La reforma fue instrumentada mediante la Resolución 32/2026 de la Secretaría de Transporte , que abrió de manera permanente el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos. El objetivo oficial es ampliar la oferta, reducir las demoras y generar competencia entre los establecimientos.

Sin embargo, esto no significa que cualquier taller de barrio pueda comenzar a emitir certificados. Para hacerlo deberá inscribirse en el registro, demostrar capacidad técnica, contar con instalaciones y equipamiento adecuados y quedar sujeto a controles y auditorías.

El Registro Nacional dependerá de la Secretaría de Transporte y funcionará de forma abierta, pública, gratuita y digital , mediante la plataforma de Trámites a Distancia. Podrán solicitar su incorporación talleres independientes, concesionarias e importadores que cumplan los requisitos establecidos.

Más lugares habilitados: la revisión podrá realizarse en cualquier establecimiento oficialmente inscripto, independientemente del lugar donde esté radicado el vehículo.

la revisión podrá realizarse en cualquier establecimiento oficialmente inscripto, independientemente del lugar donde esté radicado el vehículo. Alcance para todo tipo de unidades: los talleres autorizados podrán inspeccionar vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales.

los talleres autorizados podrán inspeccionar vehículos particulares, comerciales, de pasajeros, de carga, antiguos y especiales. Sin reducción de los controles: cada establecimiento deberá respetar los protocolos técnicos vigentes y contar con un director técnico responsable.

cada establecimiento deberá respetar los protocolos técnicos vigentes y contar con un director técnico responsable. Equipamiento obligatorio: deberán disponer, entre otros elementos, de alineador de faros, detector de holguras, medidores para neumáticos, analizadores de gases, decibelímetro y elevador o fosa de inspección.

deberán disponer, entre otros elementos, de alineador de faros, detector de holguras, medidores para neumáticos, analizadores de gases, decibelímetro y elevador o fosa de inspección. Certificado físico y digital: una vez aprobada la revisión, el taller entregará la identificación para colocar en el parabrisas y un certificado digital con la misma validez.

una vez aprobada la revisión, el taller entregará la identificación para colocar en el parabrisas y un certificado digital con la misma validez. Información centralizada: se implementará una base nacional con los datos de las inspecciones, los resultados y la vigencia de cada certificado.

se implementará una base nacional con los datos de las inspecciones, los resultados y la vigencia de cada certificado. Auditorías: la Comisión Nacional de Regulación del Transporte será responsable de fiscalizar a los establecimientos registrados.

La normativa también establece que la autoridad local no podrá limitar la cantidad de talleres revisores ni fijar precios mínimos o máximos obligatorios. De esta manera, los valores podrán variar entre los diferentes prestadores habilitados.

Cada cuánto deberá realizarse la RTO

La reforma modificó los plazos de la revisión de acuerdo con la antigüedad y el uso del vehículo:

Autos particulares 0 kilómetro: la primera revisión deberá realizarse a los cinco años del patentamiento inicial.

la primera revisión deberá realizarse a los cinco años del patentamiento inicial. Vehículos particulares con hasta 10 años: la RTO tendrá una vigencia de 24 meses.

la RTO tendrá una vigencia de 24 meses. Vehículos particulares con más de 10 años: deberán renovarla cada 12 meses.

deberán renovarla cada 12 meses. Vehículos de carga, comerciales o de pasajeros 0 kilómetro: deberán realizar la primera inspección dentro de los primeros 12 meses.

deberán realizar la primera inspección dentro de los primeros 12 meses. Unidades de uso comercial, carga o pasajeros: continuarán con una revisión anual.

Los vehículos que circulen sin poder acreditar la revisión podrán ser intimados a realizarla y recibir las sanciones definidas por cada jurisdicción. La norma nacional también establece que no podrán salir de la provincia donde se encuentran radicados hasta regularizar su situación.

Qué pasará en San Juan

Aunque el marco nacional ya está vigente, su aplicación efectiva en San Juan dependerá de que la provincia adhiera e incorpore el nuevo esquema.

El secretario de Tránsito provincial, Marcelo Molina, había explicado que, mientras eso no suceda, la RTO continuará realizándose en los talleres actualmente habilitados en San Juan. Por lo tanto, los conductores no deben acudir todavía a cualquier taller mecánico, sino verificar previamente que el establecimiento esté autorizado para emitir el certificado.

La apertura del registro nacional permitirá que nuevos prestadores comiencen el proceso de inscripción, pero su habilitación deberá ser oficial y comprobable. El cambio busca ofrecer más opciones a los automovilistas sin eliminar la obligación de controlar frenos, neumáticos, luces, suspensión, dirección y emisiones contaminantes.