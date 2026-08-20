Tragedia en Rivadavia: un joven de 25 años murió tras caer de su moto en Avenida Libertador

Un joven de 25 años perdió la vida este jueves por la noche luego de sufrir una caída mientras circulaba en motocicleta por Avenida Libertador, en Rivadavia, según informaron fuentes judiciales. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero no pudieron salvarlo.

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El hecho ocurrió alrededor de las 21:40 horas en Avenida Libertador, en el tramo de circulación oeste-este, justo en inmediaciones del ingreso al Barrio Terrazas del Oeste .

De acuerdo con la información preliminar, el joven fue identificado como Valentín Gómez , quien se desplazaba a bordo de una motocicleta Zanella de 110 cc . Por circunstancias que todavía son materia de investigación, perdió el control del rodado y terminó cayendo sobre la calzada.

El episodio fue advertido y comunicado a través de la Policía , por lo que efectivos se dirigieron hasta el lugar para asistir al motociclista y preservar la escena.

Poco después arribó personal de emergencias médicas , que realizó la evaluación del joven y confirmó que ya no presentaba signos vitales.

Tras la confirmación del fallecimiento, tomó intervención la UFI Delitos Especiales, que quedó a cargo de establecer qué ocurrió antes y durante la caída.

Personal policial de la Comisaría 13ª trabajó en el lugar y se aguardan las pericias correspondientes para determinar si existió algún otro factor que pudiera haber provocado el accidente.

Por el momento, la principal hipótesis es la de una caída casual, aunque la investigación continuará para establecer con precisión la mecánica del hecho y las circunstancias que terminaron con la vida del joven.