Detuvieron a "El Gato Amarillo" y a "El Negro" acusados de atacar a fierrazos a un vecino en Rivadavia

El hecho ocurrió el pasado 12 de agosto, alrededor de las 19:30 , cuando un hombre salió de su vivienda junto a su hermano y su pareja con destino a un negocio cercano. Según la denuncia, mientras se encontraban frente al local, se detuvo un automóvil de color blanco.

Secuestraron tres motos con adulteraciones y pedidos de captura en Pocito, Rivadavia y Zonda

Violento ataque en Rivadavia: cayó el acusado de balear a un hombre en una discusión por un arma

Del vehículo habría descendido un hombre identificado como Ferreyra, de 29 años, conocido como "El Gato Amarillo" . Poco después apareció Díaz, de 31 años, alias "El Negro" , quien presuntamente atacó a la víctima por la espalda.

De acuerdo con el relato aportado en la investigación, Díaz habría utilizado un elemento contundente, aparentemente un fierro, para golpearlo en la cabeza . El impacto provocó que el hombre perdiera el conocimiento.

La víctima solo pudo recordar que, luego de la agresión, logró regresar a su domicilio, donde finalmente volvió a desvanecerse.

A partir de las tareas investigativas, personal de la División UFI Genérica logró localizar a los dos sospechosos en distintos puntos del barrio Sierras de Marquesado.

Díaz fue detenido y quedó señalado como el presunto autor material de la agresión. En otra manzana del barrio, los investigadores encontraron a Ferreyra, quien habría acompañado a Díaz durante el ataque.

Durante el procedimiento realizado en el domicilio de este último, los efectivos secuestraron prendas de vestir que presuntamente llevaba puestas al momento del hecho, elemento que quedó incorporado a la investigación.

Ambos hombres fueron trasladados y quedaron alojados en la Comisaría 34ª, a disposición de la Justicia y a la espera de la audiencia de formalización.