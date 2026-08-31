Equinoccio de primavera y los fenómenos que regalará el cielo sanjuanino en septiembre

El cielo de San Juan es un patrimonio natural que impulsa el crecimiento del astroturismo y posiciona a la provincia como un destino de referencia a nivel nacional e internacional. Muchos de los fenómenos necesitan de equipamiento para su observaicón, mientras que otros se pueden ver a simple vista. Para apreciar el tesoro que existen en el firmamento el astrónomo del Observatorio Astronómico Félix Aguilar, Lic. Eric González, detalló a DIARIO DE CUYO cuáles son los fenómenos que se podrán disfrutar durante septiembre.

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Si bien el profesional destacó que no son varios los eventos, teniendo en cuenta que durante agosto sucedieron dos eclipses, uno solar y uno lunar (el último se pudo disfrutar desde la provincia), septiembre tendrá los suyo para ofrecer.

Cuando los dos astros coinciden en longitud celeste, que es lo más próximo en el cielo, se denomina Conjunción. De esta manera el ojo humano desde la observación sin equipo puede interpretar que ambos cuerpos se encuentran cercanos el uno del otro, aunque en la realidad no sea así.

De acuerdo a lo que explicó el profesional, comienza debajo del horizonte y se dará durante el día. “La Luna estará en fase de luna nueva con el 13% de su superficie iluminada. Se puede ver en la mañana y no será difícil de ver a lo largo del día. Si encontrás a la Luna no más de un grado y medio hacia el oeste esta Venus, que se puede ver casi siempre de día, pero como su brillo apenas le gana al brillo del fondo de cielo no es fácil de encontrar. Teniendo la luna al lado será fácil”, indicó González.

El fenómeno se dará desde las 10 de la mañana hasta el anochecer.

23 de septiembre: Equinoccio de primavera

Si bien no es un fenómeno que se podrá observar de una manera puntual, forma parte del calendario astronómico, ya que es el momento en el que el Sol se alinea exactamente sobre la línea del ecuador de la Tierra.

“El día y la noche tienen la misma duración, lo que nos marca que estamos saliendo del invierno, con más horas de luz que de oscuridad”, precisó el profesional.

26 y 27 de septiembre: Conjunción entre la Luna y Saturno

Durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre se dará la Conjunción entre la Luna y Saturno. De acuerdo a lo que explicó el profesional, será una hermosa imagen la que se brinde en el cielo.

Fin de septiembre: Venus más iluminado

Sobre este fenómeno, Gonzáles explicó: “Por la fase de Venus y la posición lo más alejada posible del Sol, estará en su mayor brillo, mucho más que cualquier estrella y planeta. Es la única estrella que le ganará en brillo es el Sol y dura varios días el fenómeno”.

Cometa 169P/NEAT

Un fenómeno que se viene registrando desde agosto y tendrá continuidad en septiembre es el avance del Cometa 169P/NEAT. Si bien su punto máximo de acercamiento fue el 11 de agosto, aun puede observarse utilizando telescopios o equipamiento similar, siendo uno de los objetos que forman parte de la observación que se realiza en el Observatorio Astronómico Feliz Aguilar.

“Se puede ver desde ambos hemisferios, se ve mejor desde el hemisferio norte. Se descubrió el en 2002, es reciente. Fue descubierto con un programa específico de observación que buscan objetos que cruzan la órbita de la tierra”, concluyó el astrónomo Eric González.