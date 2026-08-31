Donación de sangre en San Juan: el IPHEM difundió el cronograma de colectas para septiembre

El Instituto Provincial de Hemoterapia (IPHEM) dio a conocer el calendario oficial de colectas externas de sangre previstas para todo septiembre, con postas distribuidas tanto en el Gran San Juan como en distintos departamentos alejados con el objetivo de asegurar el stock en la red hospitalaria provincial.
El plan de donación voluntaria recorrerá edificios públicos, legislativos y hospitales departamentales durante las primeras semanas del mes.
Lugar: Cámara de Diputados
Domicilio: Laprida oeste 923, Capital
Horario: 8:00 a 12:00
Viernes 4 de septiembre
Lugar: Hospital Dr. José Giordano
Domicilio: D.F. Sarmiento s/n, Albardón
Horario: 8:00 a 12:00
Martes 8 de septiembre
Lugar: Hospital San Roque
Domicilio: Ruta Nacional 150, Jáchal
Horario: 8:30 a 12:00
Jueves 10 de septiembre
Lugar: Centro Cívico (Ministerio de Educación)
Domicilio: Av. Libertador Gral. San Martín 750, Capital
Horario: 8:00 a 12:00
Miércoles 16 de septiembre
Lugar: Desarrollo Infantil del Hospital Dr. César Aguilar
Domicilio: Diagonal Sarmiento 42, Caucete
Horario: 8:00 a 12:00
Viernes 18 de septiembre
Lugar: Hospital Dr. Federico Cantoni
Domicilio: Av. Int. Joaquín Uñac entre 10 y 11, Villa Aberastain (Pocito)
Horario: 8:00 a 12:00
Lunes 21 de septiembre
Lugar: Salón UDAP (con la colaboración del Hospital Alejandro Albarracín)
Domicilio: Rivadavia entre Tucumán y Gral. Acha, Valle Fértil
Horario: 9:00 a 12:00
Martes 29 de septiembre
Lugar: Hospital San Roque
Domicilio: Ruta Nacional 150, Jáchal
Horario: 8:30 a 12:00
Requisitos indispensables para donar
Para participar de las jornadas, los voluntarios deben cumplir con las siguientes pautas de salud:
Tener entre 18 y 65 años.
Pesar más de 50 kilos.
Desayunar normalmente antes de concurrir (se puede ingerir infusiones, jugos o panificados, evitando lácteos enteros o grasas pesadas según la recomendación habitual).
No registrar síntomas recientes de cuadros febriles, malestares estomacales o dolencias respiratorias.
Asimismo, se recuerda que existen ciertas restricciones temporales: quienes se hayan sometido a cirugías o hayan tenido múltiples parejas sexuales en los últimos seis meses, o bien se hayan realizado tatuajes, piercings, acupuntura o tratamientos con agujas en los últimos doce meses, deberán aguardar a cumplir dichos plazos. Por el contrario, se encuentran habilitadas para donar aquellas personas con hipertensión arterial controlada, diabetes que no requiera insulina e hipotiroidismo bajo tratamiento médico.
Ante cualquier consulta específica o dudas sobre el estado de salud personal previo a la donación, el IPHEM habilitó la línea telefónica 4223571 y la atención presencial en su sede central ubicada en calle Rivadavia 728 este, Capital.