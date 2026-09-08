Dibu Martínez va por otro hito mundial: fue nominado al Yashin y buscará ganarlo por tercera vez

Emiliano “Dibu” Martínez vuelve a tener una cita entre los mejores del planeta. El arquero de la Selección argentina fue nominado este martes al Trofeo Yashin 2026 , el premio que distingue al mejor guardameta del mundo, y tendrá la posibilidad de escribir otro capítulo histórico: buscará conquistarlo por tercera vez en su carrera .

Balón de Oro 2026: Messi, entre los candidatos que esperan la lista de nominados

El marplatense integra nuevamente la selecta lista de diez candidatos elegidos en el marco del Balón de Oro y confirma una presencia que ya se volvió prácticamente una costumbre: es la quinta edición consecutiva en la que aparece entre los nominados al máximo reconocimiento individual para un arquero .

Esta vez, Dibu llega respaldado por otra temporada de alto nivel en Europa y por su protagonismo con la Selección argentina, que volvió a llegar hasta la definición de una Copa del Mundo en 2026.

El argentino tendrá competencia de primer nivel. France Football seleccionó a diez guardametas para disputar el premio y Dibu deberá imponerse ante figuras consolidadas de Europa y algunas de las revelaciones de la última temporada.

Emiliano Martínez

Yassine Bounou

Thibaut Courtois

Joan García

Gregor Kobel

Édouard Mendy

David Raya

Matvey Safonov

Unai Simón

Vozinha

Entre los nombres más fuertes aparecen Courtois, histórico referente del Real Madrid; Bounou, figura de Marruecos; David Raya, del Arsenal; y Unai Simón, habitual arquero de la Selección española. También sobresale Vozinha, experimentado guardameta de Cabo Verde que se convirtió en una de las grandes sorpresas de la nómina.

Hay además una ausencia llamativa: Gianluigi Donnarumma, ganador del Yashin 2025, no aparece entre los diez aspirantes de esta edición. El italiano había interrumpido el dominio del argentino después de sus dos conquistas consecutivas.

Dibu ya sabe lo que es mirar a todos desde arriba

Martínez ganó por primera vez el Trofeo Yashin en 2023, impulsado principalmente por su espectacular actuación en el Mundial de Qatar 2022.

Un año después repitió. En 2024 volvió a ser elegido como el mejor arquero del mundo, convirtiéndose en el primer guardameta en ganar dos ediciones consecutivas desde la creación del galardón.

La racha terminó en 2025, cuando Donnarumma se llevó la distinción tras una temporada extraordinaria con el Paris Saint-Germain. Ahora el argentino vuelve a la carrera.

El historial reciente del premio refleja el lugar que logró construir:

2019: Alisson Becker

Alisson Becker 2021: Gianluigi Donnarumma

Gianluigi Donnarumma 2022: Thibaut Courtois

Thibaut Courtois 2023: Emiliano Martínez

Emiliano Martínez 2024: Emiliano Martínez

Emiliano Martínez 2025: Gianluigi Donnarumma

En 2020 no hubo entrega del Balón de Oro debido a la pandemia. Si vuelve a imponerse en 2026, Dibu se convertirá en el primer arquero en conquistar tres Trofeos Yashin, ampliando todavía más una etapa que ya lo instaló entre los grandes especialistas del puesto.

Cuándo se conocerá al ganador

Habrá que esperar hasta el 26 de octubre. Ese día se realizará la 70ª edición del Balón de Oro y, por primera vez en la historia, la ceremonia tendrá lugar en Londres. La elección de la capital británica tiene además un significado especial: se cumplen 70 años de la primera entrega del Balón de Oro, ganado en 1956 por el inglés Stanley Matthews. France Football organiza los premios junto con UEFA desde 2024.

El Yashin se define mediante la votación de periodistas especializados y toma en consideración tres grandes aspectos: rendimiento individual y capacidad para ser decisivo, logros colectivos y comportamiento dentro del campo.

Para Dibu, entonces, habrá una nueva noche de gala. Después de transformarse en héroe de la Selección, conquistar dos veces el premio y mantenerse durante cinco años consecutivos entre la elite mundial, ahora irá por una tercera estatuilla que ningún arquero consiguió hasta el momento.