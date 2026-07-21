    • 21 de julio de 2026 - 22:36

    Boca tendrá dos bajas para el choque ante O'Higgins por los Play Offs de la Copa Sudamericana

    Con la mira puesta en el partido del jueves, el Vasco Arruabarrena deberá definir el equipo con una posible baja de último momento.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Con dos bajas confirmadas, Boca deberá afrontar los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana. El elenco que ahora conduce Rodolfo Arrabuarrena recibirá el jueves -a las 21.30- a O'Higgins de Chile en el partido de ida, en busca de enfrentarse con Recoleta de Paraguay.

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    Álvaro Montero y Sebastián Villa ya se entrenaron a la par del resto, al igual que Leandro Lozano.

    Tomás Belmonte y el paraguayo Adam Bareiro están lesionados y no serán convocados. El volante tiene un esguince y el atacante aún no se recuperó del todo de su dolor lumbar.

    Paredes se reincorporó a los entrenamientos en Boca

    Por otra parte, luego de su participación en el Mundial con la Selección argentina, Leandro Paredes se presentó en Boca Predio para comenzar con los trabajos para una intensa temporada.

    Teniendo en cuenta el desgaste de la Copa del Mundo y una supuesta lesión en las costillas, Arruabarrena definirá en los próximos días si convoca al capitán o le da algunos días de descanso.

    El probable equipo de Boca para enfrentar a O’Higgins

    Álvaro Montero; Leandro Lozano o Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado o Leandro Paredes, Alan Velasco o Sebastián Villa; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

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