Un golazo de Messi le da la victoria parcial 1-0 a Argentina frente a Cabo Verde

¡FORMACIONES CONFIRMADAS!
Lionel Messi y el combinado albiceleste buscarán doblegar a los africanos para avanzar a los octavos de final. Egipto ya espera al ganador.
¡FORMACIONES CONFIRMADAS!
Argentina: Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Cabo Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico Lopes, Sidny Lopes Cabral, Steven Moreira; Kevin Pina, Jovane Cabral, Deroy Duarte, Laros Duarte, Ryan Mendes; y Nuno Da Costa. DT: Bubista.
SUPLENTES
Argentina: Juan Musso, Gerónimo Rulli; Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Nico González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nico Paz y José Manuel López.
Cabo Verde: Marcio Rosa, CJ Dos Santos; Stopira, Logan Costa, Pinza Wagner, Kelvin Pires, Joao Paulo, Jamiro Monteiro, Garry Rodrigues, Yannick Semedo, Willy Semedo, Telmo Arcanjo, Helio Varela, Gilson Benchimol y Dailon Livramento.